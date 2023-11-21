Конные прогулки

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Поездка верхом на лошадях — отличная возможность почувствовать себя настоящими путешественниками из далекого прошлого! На 1,5 часа мы отправимся в самые живописные места Адлера, прогуляемся по лесу и полюбуемся видами со смотровых площадок.
Конные прогулки
Конные прогулки
Конные прогулки
Конные прогулки
Конные прогулки
Конные прогулки
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • П. Лазурная долина
  • П. Орел-Изумруд
  • Прогулка по лесу
  • Остановки на смотровых площадках с видом на Адлер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка на лошадях по окрестностям Адлера Хотели когда-нибудь прокатиться по живописным просторам верхом на лошадях, как настоящие путешественники? Мы готовы осуществить вашу мечту! Наша конная поездка пройдет по окрестностям Адлера и продлится чуть больше часа. За это время мы успеем пройтись по тропинкам поселков, прогуляться по лесу и добраться до лучших смотровых площадок. Не переживайте, если в конных прогулках вы новичок. Мы познакомим вас с нашими прелестными лошадками, покажем и научим, как себя с ними вести. У вас останутся незабываемые эмоции! Организационные детали Продолжительность прогулки — 1,5 часа.

Ежедневно 9:00 12:00 14:00 15:30 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Знакомство с лошадками и инструктаж
  • Прогулка, смотровые площадки и многое другое
Что не входит
  • Питание (По желанию: накрыть стол, вино, шашлык)
Место начала и завершения?
район Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9:00 12:00 14:00 15:30 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Забираем от отеля
  • От ближайшей остановки
  • Если вы живете в частном секторе
  • Либо около крупных супермаркетов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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