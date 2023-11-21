Описание

Прогулка на лошадях по окрестностям Адлера Хотели когда-нибудь прокатиться по живописным просторам верхом на лошадях, как настоящие путешественники? Мы готовы осуществить вашу мечту! Наша конная поездка пройдет по окрестностям Адлера и продлится чуть больше часа. За это время мы успеем пройтись по тропинкам поселков, прогуляться по лесу и добраться до лучших смотровых площадок. Не переживайте, если в конных прогулках вы новичок. Мы познакомим вас с нашими прелестными лошадками, покажем и научим, как себя с ними вести. У вас останутся незабываемые эмоции! Организационные детали Продолжительность прогулки — 1,5 часа.