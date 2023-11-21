Поездка верхом на лошадях — отличная возможность почувствовать себя настоящими путешественниками из далекого прошлого! На 1,5 часа мы отправимся в самые живописные места Адлера, прогуляемся по лесу и полюбуемся видами со смотровых площадок.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- П. Лазурная долина
- П. Орел-Изумруд
- Прогулка по лесу
- Остановки на смотровых площадках с видом на Адлер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка на лошадях по окрестностям Адлера Хотели когда-нибудь прокатиться по живописным просторам верхом на лошадях, как настоящие путешественники? Мы готовы осуществить вашу мечту! Наша конная поездка пройдет по окрестностям Адлера и продлится чуть больше часа. За это время мы успеем пройтись по тропинкам поселков, прогуляться по лесу и добраться до лучших смотровых площадок. Не переживайте, если в конных прогулках вы новичок. Мы познакомим вас с нашими прелестными лошадками, покажем и научим, как себя с ними вести. У вас останутся незабываемые эмоции! Организационные детали Продолжительность прогулки — 1,5 часа.
Ежедневно 9:00 12:00 14:00 15:30 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Знакомство с лошадками и инструктаж
- Прогулка, смотровые площадки и многое другое
- Что не входит
- Питание (По желанию: накрыть стол, вино, шашлык)
- Место начала и завершения?
- район Адлер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 9:00 12:00 14:00 15:30 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Забираем от отеля
- От ближайшей остановки
- Если вы живете в частном секторе
- Либо около крупных супермаркетов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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