Что вас ожидает< / h3>

По красотам Красной Поляны - в приятной компании< / strong> На машине наберем 1000 метров вертикального километра и начнем конный вояж по озерам на высоте почти 1700 метров Н.У.М. Озера весьма своеобразны и интересны как своим расположением, так и образованием. Вы увидите буковые леса, растущие в привершинной части необычно - с эффектом «лебяжьих шей». Окинете взглядом альпийские луга с морем полевых цветов. Проедете вокруг больших и малых озер из Хмелевского комплекса. Заедете на панорамные площадки. А в перерыве попьем чай под теплые разговоры. < / p>

Комфортное и безопасное путешествие для всех< / strong> Мы организовываем прогулки как для заядлых любителей верховой езды, так и для новичков. Вы можете взять с собой детей: ребенок будет сидеть с родителем на одной лошади или, по желанию и возможностям, отдельно - в этом случае дети, а также взрослые без опыта верховой езды поедут в связке. Наши кони привыкли ходить в колонне. Также у них есть надёжный друг, который легко и безопасно управляется с ними. Нашу группу будет возглавлять всегда он. < / p>< / div>