Конные прогулки в Красной Поляне

Прогуляться по горам и Хмелевским озерам на лошадях и попить ароматный чай на альпийских лугах

На веселом уазике вы доберетесь по горной дороге к точке старта и, оставив цивилизацию, отправитесь в конное путешествие вокруг больших и малых озер из Хмелевского комплекса.

Посетите смотровые площадки и среди чарующих ароматов разнотравья насладитесь травяным чаем за душевными беседами.

Приглашаем и новичков, и опытных наездников
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне
Конные прогулки в Красной Поляне

Что вас ожидает< / h3>

По красотам Красной Поляны - в приятной компании< / strong> На машине наберем 1000 метров вертикального километра и начнем конный вояж по озерам на высоте почти 1700 метров Н.У.М. Озера весьма своеобразны и интересны как своим расположением, так и образованием. Вы увидите буковые леса, растущие в привершинной части необычно - с эффектом «лебяжьих шей». Окинете взглядом альпийские луга с морем полевых цветов. Проедете вокруг больших и малых озер из Хмелевского комплекса. Заедете на панорамные площадки. А в перерыве попьем чай под теплые разговоры. < / p>

Комфортное и безопасное путешествие для всех< / strong> Мы организовываем прогулки как для заядлых любителей верховой езды, так и для новичков. Вы можете взять с собой детей: ребенок будет сидеть с родителем на одной лошади или, по желанию и возможностям, отдельно - в этом случае дети, а также взрослые без опыта верховой езды поедут в связке. Наши кони привыкли ходить в колонне. Также у них есть надёжный друг, который легко и безопасно управляется с ними. Нашу группу будет возглавлять всегда он. < / p>< / div>

Организационные детали< / h3>
  • В стоимость входит заброска на уазике до начала маршрута от вашего отеля (пгт Красная Поляна или Эстосадок) и чаепитие. Дополнительных расходов не предвидится. < / li>
  • Продолжительность программы - 3,5-4 часа - включает дорогу к началу маршрута, непосредственно прогулка на лошадях займет 2 часа< / li>
  • Выезды возможны практически круглый год. В зависимости от сезона, маршрут может проходить не на высоте 1800 м, а по лесной части. Одеваться всегда необходимо по погоде, головной убор и защита от солнца приветствуются. < / li> < / ul>

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Марта
Марта
Наша команда - семейная. Мы выросли в горах, и вся наша жизнь непрерывно с ними связана, летом мы ходим в походы и устраиваем треккинг, а зимой катаемся на лыжах. Будем рады видеть вас у себя в гостях, провести про проверенным маршрутам и поделиться красотой сочинских окрестностей
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