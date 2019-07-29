9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красоты Красной поляны и дары горной пасеки

Вы узнаете, что произрастает на Красной Поляне, какие дикие животные обитают здесь, полюбуетесь волшебными видами и, если захотите, увёзете с собой знаменитый на всю Россию каштановый кавказский мед: он приятно горчит и богат полезными веществами. Оказавшись на горной пасеке, вы познакомитесь с традициями местного бортничества и насладитесь вкусом краснополянского мёда. А также попробуете медовуху и другой напиток на основе мёда — винно-пряный сбитень!

По следам олимпийских побед

Прокатившись на канатке, вы окажетесь на высоте 2320 метров — от вида горно-лесных массивов у вас захватит дух! А далее вас ждёт знакомство с инфраструктурой лучшего российского горнолыжного курорта. Сделать фото у олимпийского факела, стадиона «Фишт» вместимостью 40 тысяч человек, сосчитать километры велодорожек — всё это вы сможете сделать, гуляя по Олимпийскому парку. Вы узнаете главное о строительстве спортивных объектов, представите себе церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр и запомните названия ледовых площадок. А вечером станете свидетелем яркого шоу поющих фонтанов.