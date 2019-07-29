9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться горными просторами, прокатиться на канатной дороге и увидеть олимпийские объекты

Рута
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Рута – экскурсионное агентство
В великолепном ущелье расположился главный российский горнолыжный курорт «Роза Хутор».

Хранящий эмоции и славу олимпийских побед, этот курортный комплекс похож на европейскую деревушку и сегодня открыт для всех, кого привлекают горы, чистый воздух, горные трассы и отличный сервис.

Вы увидите потрясающие пейзажи Красной Поляны, прокатитесь на канатной дороге и осмотрите олимпийские объекты — воплощения великой спортивной истории.

А по пути заглянете на горную пасеку!
1000 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 10 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча в центральном районе Сочи
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У этой экскурсии9 отзывов
3.67
Краски Красной Поляны и Роза Хутор
Краски Красной Поляны и Роза Хутор

Что вас ожидает

Красоты Красной поляны и дары горной пасеки
Вы узнаете, что произрастает на Красной Поляне, какие дикие животные обитают здесь, полюбуетесь волшебными видами и, если захотите, увёзете с собой знаменитый на всю Россию каштановый кавказский мед: он приятно горчит и богат полезными веществами. Оказавшись на горной пасеке, вы познакомитесь с традициями местного бортничества и насладитесь вкусом краснополянского мёда. А также попробуете медовуху и другой напиток на основе мёда — винно-пряный сбитень!

По следам олимпийских побед
Прокатившись на канатке, вы окажетесь на высоте 2320 метров — от вида горно-лесных массивов у вас захватит дух! А далее вас ждёт знакомство с инфраструктурой лучшего российского горнолыжного курорта. Сделать фото у олимпийского факела, стадиона «Фишт» вместимостью 40 тысяч человек, сосчитать километры велодорожек — всё это вы сможете сделать, гуляя по Олимпийскому парку. Вы узнаете главное о строительстве спортивных объектов, представите себе церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр и запомните названия ледовых площадок. А вечером станете свидетелем яркого шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: подъём по канатной дороге. Взрослые — 1490 р., дети (6-14 лет) — 880 р., дети до 6 лет и взрослые старше 70 — бесплатно, прогулка на карах — 200 рублей с человека.
  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Забронировав экскурсию, сообщите своё местоположение: от этого будет зависеть время, в которое мы заберём вас от отеля. Трансфер входит в стоимость экскурсии.
Краски Красной Поляны и Роза Хутор
Краски Красной Поляны и Роза Хутор
Краски Красной Поляны и Роза Хутор

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура в центральном районе Сочи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Рута
Рута
В туризме более 15 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку, Красной Поляне. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 июля 2019
Автобус опоздал на 1 час! Плата 1000 рублей за услуги экскурсовода и переезд, по-моему мнению, много. Зачем-то был заезд в кафе (я понимаю, договоренность, но автобус и так опоздал, зачем время тратить еще на еду, выезд и был днем, думаю люди позаботились о еде). Никому из друзей не посоветую тратить деньги впустую.
9 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Маршрут замечательный. Очень насыщенный. Не понравилось то, что экскурсовод и водитель пытались сократить время экскурсии в самом конце. На замечания туристов выказала недовольство. Хотя туристы не требовали лишнего, а только положение.
10 июня 2019
Очень познавательно и содержательная экскурсия.
4 октября 2018
Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо гиду Анастасии
24 сентября 2018
По-сути, экскурсия состоит из трансфера до канатной дороги и заезда в медовую лавку, на которую ушло целых 2 часа. Как раз этого времени и не хватило на более подробный обзор Олимпийского Парка. Не стоит эта экскурсия тех денег!!!
15 сентября 2018
Привезли в Олимпийскую деревню в темноту и ураганный дождь,укрыться было негде-все промокли "до нитки".На обратном пути еще и включили кондиционеры в автобусе по требованию одного "не адеквата"-теперь все болеем и лечимся-СПАСИБО!
8 августа 2018
Все хорошо.
8 августа 2018
что касается гида, мне все понравилось, она очень хорошо рассказывает, интересно слушать и голос приятный) понравилось, что входит в ситуацию... и под вечер, когда все устали (особенно дети) и можно сказать "спят" в ожидании, когда доберемся до места, гид не продолжает рассказ, а входит в положение.
1 августа 2018
Впечатления хорошие, достаточно качественная экскурсия. Экскурсовод была хорошей, понравилась. Путешествие на Красную поляну показалось мне не совсем увлекательным, так как большую его часть занял по подъем на гору, что, безусловно, здорово, но не так увлекательно. Можно было бы разнообразить какими-нибудь небольшими ивентами. Например, что-то вроде поездки на пасеку, это было интересно, хотя опять же, очень много времени тратится впустую, но я понимаю, это бизнес. В целом экскурсия на 4,5 из 5, изюминки мне не хватило, фонтаны в Олимпийском парке я таковой не считаю, красиво, но хотелось бы немного большего. Соотношение цена - качество - 5 к 5, все как надо. Но если сделать экскурсию подороже и поувлекательнее - будет, как я думаю, лучше! Успехов!

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