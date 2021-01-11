Красная поляна «Для влюбленных в горы»

Красная Поляна - самый известный поселок России

5
1 отзыв
Красная Поляна — самый известный поселок России.

Центр горного туризма и горнолыжного спорта.

Место с удивительной историей, изобильной природой и лучшей в стране туристической инфраструктурой.

Предоставляю вам возможность окунуться в атмосферу этого прекрасного места.
Красная поляна «Для влюбленных в горы»
Красная поляна «Для влюбленных в горы»
Красная поляна «Для влюбленных в горы»
Красная поляна «Для влюбленных в горы»
Красная поляна «Для влюбленных в горы»
Красная поляна «Для влюбленных в горы»

Что вы увидите 🤩

  • Ахштырский каньон
  • Смотровая на SKYBRIDGE(обзорно)
  • Ущелье Ахцу(статуя Геракл)
  • Минеральный источник "Чвижепсе" (водопад любви)
  • Дегустации краснополянского мёда и вина, обед
  • Курорт «Красная поляна»
  • Далее время пребывания на курортах зависит от канатной дороги(место, уровень подъёма)
  • Курорт «Роза Хутор» площадь Ратуши
  • Курорт «Газпром Лаура»
  • Шоу поющих фонтанов в олимпийском парке(по желанию)
Красная Поляна — самый известный поселок России. Центр горного туризма и горнолыжного спорта. Место с удивительной историей, изобильной природой и лучшей в стране туристической инфраструктурой. Предоставляю вам возможность окунуться в атмосферу этого прекрасного места.

Вы увидите:

  • Ахштырский каньон
  • Смотровая на SKYBRIDGE(обзорно)
  • Ущелье Ахцу(статуя Геракл)
  • Минеральный источник "Чвижепсе" (водопад любви)
  • Дегустации краснополянского мёда и вина, обед
  • Курорт «Красная поляна»
  • Далее время пребывания на курортах зависит от канатной дороги(место, уровень подъёма)
  • Курорт «Роза Хутор» площадь Ратуши
  • Курорт «Газпром Лаура»
  • Шоу поющих фонтанов в олимпийском парке(по желанию)

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Стандартное предложение
630 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Трансфер в обе стороны
  • Дегустации краснополянского меда и вина
Что не входит
  • По желанию:
  • Минеральный источник «Чвижепсе» вход 100 рублей
  • Обед(средний чек 500 рублей на человека)
  • Канатная дорога Роза Пик 2320м взрослый 1950р/детский и 60+ 1200р/дети до 6 лет бесплатно
  • Трамплин "Русские горки" 1100м взрослый 1000р/детский 800р/до 6 лет бесплатно
Место начала и завершения
Сочи, Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 10:30

Алина З.
Алина З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые🚌На автобусе🧐Авторские🏛История и архитектура🌇Вечерние☃️ЗимниеГоры🏡Выездные☀️На целый день🗽Достопримечательности🔭Обзорные#Экскурсии по олимпийским объектам#Развлечения и билеты

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Старая новая Красная Поляна
Индивидуальная экскурсия
4.5
10
5 000
за 1-4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта – с отправлением из Красной поляны
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Индивидуальная экскурсия
5
7
12 000
за 1-4 чел.
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта
Красная поляна - горы и море
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Красная поляна - горы и море
Вы поедете на Красную поляну, а значит гид будет завозить Вас в места, которые более интересны...
ежедневно, время договорное
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
15 000
за 1 чел.
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
Хотите увидеть самые труднодоступные точки в окрестностях Красной поляны, да ещё получить дозу адреналина?...
По договоренности, в любой свободный день.
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
Индивидуальная экскурсия
5
2
2ч 30м
4 100
за 1-5 чел.
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
Подняться на шикарную панорамную площадку и полюбоваться вершинами Главного Кавказского хребта
Красная Поляна. История и современность
Индивидуальная экскурсия
4.6
25
6 000
за 1-3 чел.
Красная Поляна. История и современность
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Путешествие в сердце «Красной Поляны»
800
за 1 чел.
Путешествие в сердце «Красной Поляны»
Из Сочи мы отправимся в курортный поселок, где в 2014 году проходили Олимпийские игры
Ежедневно в 10:00
Красная Поляна заповедная
Индивидуальная экскурсия
12 800
за 1-7 чел.
Красная Поляна заповедная
Вам предстоит знакомство с Олимпийским наследием, рекреационным потенциалом Красной Поляны и...
Ежедневно в 10:00
Красная поляна + шоу фонтанов
Индивидуальная экскурсия
4.2
10
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Красная поляна + шоу фонтанов
Вы отправитесь в наиболее отдаленный от моря район Сочи - Красную поляну
в любой день в 12:00
Наследие олимпийских игр 2014 - Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна
Индивидуальная экскурсия
5
1
12 800
за 1-4 чел.
Наследие олимпийских игр 2014 - Роза Хутор, Горки Город, Красная Поляна
Мы уедем в самые горы, к бурным рекам и ущельям невыносимой красоты, к солнечному ветру и альпийским...
Ежедневно в 11:00
Горнолыжные курорты Красной Поляны
800
за 1 чел.
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по трём горнолыжным курортам Красной поляны с подъёмом на...
Ежедневно в 9:45
Панорама Красной Поляны: билет на канатную дорогу
10ч
1 450
за 1 чел.
Панорама Красной Поляны: билет на канатную дорогу
Приглашаем вас на одну из лучших обзорных точек с панорамой 360° в Красной Поляне! Вы подниметесь на...
Период использования: 11.01.2021 - 31.05.2021

Алина З. проводит ещё 4 экскурсии

Джип тур в Солохаул
2 400
за 1 чел.
Джип тур в Солохаул
А вы знали, что на Кавказе выращивают чай
Ежедневно в 12:00
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
12ч
2 400
за 1 чел.
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Поездка к водопаду это довольно экстремальный маршрут, поскольку последние семь километров пути до...
Ежедневно в 6:00
Sup Surfing
1 800
за 1 чел.
Sup Surfing
Прогулки на SUP досках - это отличный вид физической нагрузки, который позволяет развивать координацию,...
ежедневно, время на ваше усмотрение
Морская рыбалка в Сочи
1 600
за 1 чел.
Морская рыбалка в Сочи
Морская рыбалка в Сочи однозначно разнообразит ваш отдых
Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺