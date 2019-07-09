9 отзывов оставили туристы

Валентина

Ответ гида: Сергей, добрый день! Прежде всего хотим принести вам свои извинения за то, что экскурсия оставила у вас негативные эмоции. Со своей стороны можем отметить, что посещение Олимпийского парка входит в программу экскурсии и мы четко ей следовали как и было вам обещано при приобретении билета. Согласно тайминга, наш визит в парк запланирован на вечернее время, когда все объекты подсвечиваются и создают красивую картинку. Нам очень жаль, что погода в день вашей экскурсии была дождливой, однако хотим заметить, что парк не был закрыт для посещения, что означает возможность его посещения. Что касается работы кондиционера в автобусе - как вы правильно заметили, он был включен по просьбе другого участника экскурсии. С уважением, Валентина