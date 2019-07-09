9 отзывов оставили туристы

Впечатления хорошие, достаточно качественная экскурсия. Экскурсовод была хорошей, понравилась. Путешествие на Красную поляну показалось мне не совсем увлекательным, так как большую его часть занял по подъем на гору, что, безусловно, здорово, но не так увлекательно. Можно было бы разнообразить какими-нибудь небольшими ивентами. Например, что-то вроде поездки на пасеку, это было интересно, хотя опять же, очень много времени тратится впустую, но я понимаю, это бизнес. В целом экскурсия на 4, 5 из 5, изюминки мне не хватило, фонтаны в Олимпийском парке я таковой не считаю, красиво, но хотелось бы немного большего. Соотношение цена - качество - 5 к 5, все как надо. Но если сделать экскурсию подороже и поувлекательнее - будет, как я думаю, лучше! Успехов!