9 отзывов оставили туристы

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Красная Поляна и Роза Хутор: автобусная экскурсия

Насладиться горными пейзажами, прокатиться по канатной дороге и увидеть олимпийские объекты

3.7
9 отзывов
Валентина
Валентина – экскурсионное агентство из Сочи
В группе до 50 человек вы посетите главный российский горнолыжный курорт «Роза Хутор», хранящий воспоминания об олимпийских победах! Вы полюбуетесь потрясающими пейзажами Красной Поляны, подниметесь к вершинам по канатной дороге, отведаете мед на горной пасеке и увидите легендарные объекты Игр-2014 — олимпийский факел и стадион 🏟️ «Фишт».
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Красная Поляна и Роза Хутор: автобусная экскурсия
Красная Поляна и Роза Хутор: автобусная экскурсия

Что вас ожидает

  • Посещение горной пасеки. Вы сможете продегустировать и увезти с собой знаменитый каштановый кавказский мед: он приятно горчит и богат полезными веществами. А еще познакомитесь с традициями местного бортничества, попробуете медовуху и другой напиток на основе мёда — винно-пряный сбитень.
  • Подъем по канатке на головокружительную высоту 2320 метров — от видов горно-лесных массивов у вас захватит дух!
  • Знакомство курортом «Роза Хутор»: вы осмотрите горнолыжный комплекс, похожий на европейскую деревушку, насладитесь горными ⛰️ пейзажами, кристальным воздухом и отличной инфраструктурой.
  • Прогулка по Олимпийскому парку. Вы сделаете фото у олимпийского факела и стадиона «Фишт». Узнаете интересные факты о строительстве спортивных объектов, церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр. А вечером увидите яркое шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автобусе 🚌 в группе до 50 человек
  • Экскурсию проведет один из гидов профессиональной команды
  • Дополнительно оплачивается подъём по канатной дороге: взрослые — 1650 руб., дети 6-14 лет — 1000 руб., дети до 6 лет и взрослые старше 70 — бесплатно. Обращаем внимание, что в период с 1 по 6 января включительно стоимость подъема составит:
    ·Взрослый – 2 500 рублей
    ·Детский – 1 500 рублей
    ·Стоимость прогулки на гольф-карах – 300 рублей на человека
Начало и место завершения
🚩 в центральном районе Сочи
Красная Поляна и Роза Хутор: автобусная экскурсия
Красная Поляна и Роза Хутор: автобусная экскурсия
Красная Поляна и Роза Хутор: автобусная экскурсия

Экскурсия проводится в четверг, субботу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валентина
Валентина
Наша компания в туризме более 15 лет. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку и Красной Поляне. Стараемся не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
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9 отзывов оставили туристы

9 июл 2019
Экскурсия очень понравилась. Маршрут замечательный. Очень насыщенный. Не понравилось то, что экскурсовод и водитель пытались сократить время экскурсии в самом конце. На замечания туристов выказала недовольство. Хотя туристы не требовали лишнего, а только положение.
10 июн 2019
Очень познавательно и содержательная экскурсия.
4 окт 2018
Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо гиду Анастасии
24 сен 2018
По-сути, экскурсия состоит из трансфера до канатной дороги и заезда в медовую лавку, на которую ушло целых 2 часа. Как раз этого времени и не хватило на более подробный обзор Олимпийского Парка. Не стоит эта экскурсия тех денег!!!
Валентина
Ответ гида:Ольга, добрый день! Прежде всего приносим Вам свои извинения. Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Со своей стороны хотим отметить, что посещение пасеки занимает максимум 30 минут и никогда не длится 2 часа. Что касается Олимпийского парка, то на его посещение во время экскурсии выделено минимум 90 минут (30 минут на осмотр парка + 60 минут во время шоу фонтанов). Что касается стоимости экскурсии - уточните, пожалуйста, с чем вы сравниваете? Для примера, трансфер на такси из Сочи только до Роза Хутор стоит минимум 2500 рублей. С уважением, Валентина
15 сен 2018
Привезли в Олимпийскую деревню в темноту и ураганный дождь, укрыться было негде-все промокли "до нитки". На обратном пути еще и включили кондиционеры в автобусе по требованию одного "не адеквата"-теперь все болеем и лечимся-СПАСИБО!
Валентина
Ответ гида:Сергей, добрый день! Прежде всего хотим принести вам свои извинения за то, что экскурсия оставила у вас негативные эмоции. Со своей стороны можем отметить, что посещение Олимпийского парка входит в программу экскурсии и мы четко ей следовали как и было вам обещано при приобретении билета. Согласно тайминга, наш визит в парк запланирован на вечернее время, когда все объекты подсвечиваются и создают красивую картинку. Нам очень жаль, что погода в день вашей экскурсии была дождливой, однако хотим заметить, что парк не был закрыт для посещения, что означает возможность его посещения. Что касается работы кондиционера в автобусе - как вы правильно заметили, он был включен по просьбе другого участника экскурсии. С уважением, Валентина
8 авг 2018
Все хорошо.
8 авг 2018
что касается гида, мне все понравилось, она очень хорошо рассказывает, интересно слушать и голос приятный) понравилось, что входит в ситуацию... и под вечер, когда все устали (особенно дети) и можно сказать "спят" в ожидании, когда доберемся до места, гид не продолжает рассказ, а входит в положение.
1 авг 2018
Впечатления хорошие, достаточно качественная экскурсия. Экскурсовод была хорошей, понравилась. Путешествие на Красную поляну показалось мне не совсем увлекательным, так как большую его часть занял по подъем на гору, что, безусловно, здорово, но не так увлекательно. Можно было бы разнообразить какими-нибудь небольшими ивентами. Например, что-то вроде поездки на пасеку, это было интересно, хотя опять же, очень много времени тратится впустую, но я понимаю, это бизнес. В целом экскурсия на 4, 5 из 5, изюминки мне не хватило, фонтаны в Олимпийском парке я таковой не считаю, красиво, но хотелось бы немного большего. Соотношение цена - качество - 5 к 5, все как надо. Но если сделать экскурсию подороже и поувлекательнее - будет, как я думаю, лучше! Успехов!
29 июл 2018
Автобус опоздал на 1 час! Плата 1000 рублей за услуги экскурсовода и переезд, по-моему мнению, много. Зачем-то был заезд в кафе (я понимаю, договоренность, но автобус и так опоздал, зачем время тратить еще на еду, выезд и был днем, думаю люди позаботились о еде). Никому из друзей не посоветую тратить деньги впустую.
Валентина
Ответ гида:Нина, добрый день. Прежде всего благодарим вас за отзыв. Нам очень жаль, что экскурсия оставила у вас негативные впечатления. Касательно опоздания позвольте уточнить, что наш сотрудник был с вами постоянно на связи. Автобус опоздал на 40 минут по 2-м причинам: Ремонт дороги Авария Мы приносим свои извинения, но объехать в данном месте физически не представляется возможным, так как дорога только одна. Экскурсия занимает около 10 часов, и обед входит в программу. К сожалению, не все берут еду с собой, поэтому мы закладываем время на посещение кафе. Особенно это касается семей с детьми. Уточните, пожалуйста, с чем вы сравниваете стоимость? В программу экскурсии помимо Красной поляны входит также посещение Олимпийского парка и шоу фонтанов. Данная услуга стоит 1 000 рублей, включая услуги гида. Например, Яндекс Такси из Сочи в Красную поляну стоит 2 500 рублей в одну сторону.

Валентина проводит ещё 5 экскурсий

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