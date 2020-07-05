1 отзыв оставили туристы

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Красная поляна: курорты «Сочинской Швейцарии»

Познакомиться с олимпийским наследием Сочи и посетить три красивейших горных курорта страны

5
1 отзыв
Татьяна
Татьяна – экскурсионное агентство из Сочи
За один день вы побываете в самых значимых и живописных уголках Красной Поляны — крохотного поселка, который стал местом притяжения после Олимпийских игр 2014 года.

Вы полюбуетесь горными ⛰️ пейзажами курортов «Горки Город», «Роза хутор» и «Газпром Лаура», подниметесь по канатной дороге, перенесетесь в сказочную Европу, побываете в ущелье Ахцу и попробуете фермерский мед.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🏞Парки
  • В горы
  • 🐼Животный мир
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Красная поляна: курорты «Сочинской Швейцарии»
Красная поляна: курорты «Сочинской Швейцарии»

Что вас ожидает

Легендарные олимпийские курорты
Свежесть горного воздуха, истории 📖 и детали Олимпийских игр в Сочи, сногсшибательные виды заснеженных вершин, альпийских лугов и лесов Кавказа — всё это вас ждет в первой части экскурсии 🧭. Мы посетим главные точки Красной Поляны:

  • Курорт «Красная поляна» (бывший «Горки город») c потрясающим комплексом трамплинов «Русские горки», где и сегодня тренируются наши спортсмены. Здесь вы подниметесь по канатной дороге на высоту 1000 метров над уровнем моря 🌊, а по пути насладитесь горными ⛰️ панорамами, от которых захватывает дух!
  • Курорт «Роза хутор» неспроста называют маленькой Швейцарией: вы словно перенесетесь в маленький европейский городок и прогуляетесь 👣 по ухоженным улочкам в обрамлении зеленых склонов.
  • Курорт «Газпром Лаура»: здесь мы заглянем в научно-познавательный центр «Галактика» с великолепной смотровой площадкой и поющими фонтанами.

Сказочная природа Красной Поляны
В поселке Красная Поляна мы заедем в гости к семье потомственных виноделов и пасечников, чтобы угоститься ароматным каштановым медом, вином 🍷, травяным чаем и, при желании, пообедать. После отправимся в Медвежий угол с минеральным источником Чвижепсе. Вы попробуете природную минеральную воду, услышите романтичную легенду этого места и загадаете желание у водопада. А в ущелье Ахцу полюбуетесь мощными скалами, бурной горной рекой и самым длинным подвесным мостом в мире — SkyBridge.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • C собой стоит взять теплую одежду и защиту от дождя (в горах осенью холодно)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено в стоимость: подъем на канатной дороге закрытого типа (гондольная) на высоту 1000 метров над уровнем моря, дегустации меда и вина, трансфер на комфортабельном автобусе
  • Отдельно пожеланию оплачивается обед — на маршруте вы сможете перекусить в одном из кафе Красной поляны (средний чек на человека 500 руб. )
Начало и место завершения
🚩 в Адлерском районе
Красная поляна: курорты «Сочинской Швейцарии»
Красная поляна: курорты «Сочинской Швейцарии»
Красная поляна: курорты «Сочинской Швейцарии»
Красная поляна: курорты «Сочинской Швейцарии»
Красная поляна: курорты «Сочинской Швейцарии»
Красная поляна: курорты «Сочинской Швейцарии»
Красная поляна: курорты «Сочинской Швейцарии»
Красная поляна: курорты «Сочинской Швейцарии»
Красная поляна: курорты «Сочинской Швейцарии»
Красная поляна: курорты «Сочинской Швейцарии»
Красная поляна: курорты «Сочинской Швейцарии»

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Татьяна
Татьяна
Когда-то любовь к Сочи и Абхазии подтолкнула меня освоить новую профессию. Так я стала экскурсоводом и работаю теперь в компании гидов-единомышленников. Мы расскажем и покажем вам все самое интересное, вместе перелистнем странички прошлого и настоящего этих мест, поговорим об исторических событиях. Под очарование величественных гор и строптивых рек вы попадёте и без моего участия, но, они станут гораздо ближе и роднее, когда вы узнаете их историю. Мы сделаем все, чтобы вы получили массу впечатлений, навсегда отдав вам частичку своего сердца.
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1 отзыв оставили туристы

5 июля 2020
Большое спасибо гиду Кристине и водителю Алексею за экскурсию. Незабываемые впечатления 😊.

Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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