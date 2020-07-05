1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Легендарные олимпийские курорты

Свежесть горного воздуха, истории 📖 и детали Олимпийских игр в Сочи, сногсшибательные виды заснеженных вершин, альпийских лугов и лесов Кавказа — всё это вас ждет в первой части экскурсии 🧭. Мы посетим главные точки Красной Поляны:

Курорт «Красная поляна» (бывший «Горки город») c потрясающим комплексом трамплинов «Русские горки», где и сегодня тренируются наши спортсмены. Здесь вы подниметесь по канатной дороге на высоту 1000 метров над уровнем моря 🌊, а по пути насладитесь горными ⛰️ панорамами, от которых захватывает дух!

(бывший «Горки город») c потрясающим комплексом трамплинов «Русские горки», где и сегодня тренируются наши спортсмены. Здесь вы подниметесь по канатной дороге на высоту 1000 метров над уровнем моря 🌊, а по пути насладитесь горными ⛰️ панорамами, от которых захватывает дух! Курорт «Роза хутор» неспроста называют маленькой Швейцарией: вы словно перенесетесь в маленький европейский городок и прогуляетесь 👣 по ухоженным улочкам в обрамлении зеленых склонов.

неспроста называют маленькой Швейцарией: вы словно перенесетесь в маленький европейский городок и прогуляетесь 👣 по ухоженным улочкам в обрамлении зеленых склонов. Курорт «Газпром Лаура»: здесь мы заглянем в научно-познавательный центр «Галактика» с великолепной смотровой площадкой и поющими фонтанами.

Сказочная природа Красной Поляны

В поселке Красная Поляна мы заедем в гости к семье потомственных виноделов и пасечников, чтобы угоститься ароматным каштановым медом, вином 🍷, травяным чаем и, при желании, пообедать. После отправимся в Медвежий угол с минеральным источником Чвижепсе. Вы попробуете природную минеральную воду, услышите романтичную легенду этого места и загадаете желание у водопада. А в ущелье Ахцу полюбуетесь мощными скалами, бурной горной рекой и самым длинным подвесным мостом в мире — SkyBridge.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

C собой стоит взять теплую одежду и защиту от дождя (в горах осенью холодно)

Что входит в стоимость, а что — нет