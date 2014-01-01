Рубеж Ю. – Гид из Сочи

В 2014 году в Сочи прошла зимняя Олимпиада.



Это событие кардинальным образом изменило жизнь города.



Здесь появились новые спортивные объекты — стадионы, трассы, канатные дороги.



Каждый год в Сочи приезжает огромное количество любителей зимних видов спорта.



Это стало возможно благодаря новые объектам.



Со мной вы отправитесь по олимпийской истории 📖, посетите Красную Поляну, Розу Хутор и Олимпийский парк 🌳.



Возможно, в конце экскурсии 🧭 вы задумаетесь о приобретении горных лыж или сноуборда!