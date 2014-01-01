Красная поляна — наследие олимпиады

Рубеж Ю.
Рубеж Ю. – Гид из Сочи
В 2014 году в Сочи прошла зимняя Олимпиада.

Это событие кардинальным образом изменило жизнь города.

Здесь появились новые спортивные объекты — стадионы, трассы, канатные дороги.

Каждый год в Сочи приезжает огромное количество любителей зимних видов спорта.

Это стало возможно благодаря новые объектам.

Со мной вы отправитесь по олимпийской истории 📖, посетите Красную Поляну, Розу Хутор и Олимпийский парк 🌳.

Возможно, в конце экскурсии 🧭 вы задумаетесь о приобретении горных лыж или сноуборда!
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Экскурсия

600 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Красная поляна — наследие олимпиады
Красная поляна — наследие олимпиады

Что вы увидите 🤩

  • Ахштырский каньон, вид на Sky-Park
  • Смотровая площадка «Ахцу»
  • Природный источник нарзана «Чвижепсе»
  • Мини-ресторан «Рубеж Юга»
  • Медовая пасека
  • Подъём на канатной дороге до отметки 960м. (по желанию)
  • Курорт «Красная поляна». Пешеходная обзорная, ознакомительная прогулка. По желанию канатная дорога
  • Курорт «Роза Хутор». Пешеходная обзорная, ознакомительная прогулка.
  • Курорт газпром «Лаура». Развлекательный центр «Галактика», парк у Лукаморья
  • Олимпийский парк.
Удивительное и впечатляющее по своей красоте и природе место. Вы ознакомитесь с уникальными объектами, построенными к Олимпийским играм, которые плавно вливаются в горы ⛰️. Посетите все три горно-лыжных курорта, каждый отличается своей индивидуальностью друг от друга. Место с интересной историей 📖, изобильной природой и с лучшей в стране туристической инфраструктурой.
🚩 Начало и место завершения: Центральный Сочи / Адлер
Что входит
  • В стоимость экскурсии включена: услуги гида
  • транспорт.
Что не входит
  • В стоимость экскурсии не включен: обед в мини-ресторане "Рубеж Юга"
  • подъем на 960 метров ГК "Красная поляна" (900 рублей)
  • вход в национальный парк (100 рублей).
Важная информация
По любым вопросам обращайтесь по номеру 8-999-655-20-05
Красная поляна — наследие олимпиады
Красная поляна — наследие олимпиады
Красная поляна — наследие олимпиады
Красная поляна — наследие олимпиады
Красная поляна — наследие олимпиады
Время проведения: Ежедневно в 11:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Рубеж Ю.
Рубеж Ю.
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