Курорт газпром «Лаура». Развлекательный центр «Галактика», парк у Лукаморья
Олимпийский парк.
Удивительное и впечатляющее по своей красоте и природе место. Вы ознакомитесь с уникальными объектами, построенными к Олимпийским играм, которые плавно вливаются в горы ⛰️. Посетите все три горно-лыжных курорта, каждый отличается своей индивидуальностью друг от друга. Место с интересной историей 📖, изобильной природой и с лучшей в стране туристической инфраструктурой.
🚩 Начало и место завершения: Центральный Сочи / Адлер
Что входит
В стоимость экскурсии включена: услуги гида
транспорт.
Что не входит
В стоимость экскурсии не включен: обед в мини-ресторане "Рубеж Юга"
подъем на 960 метров ГК "Красная поляна" (900 рублей)
вход в национальный парк (100 рублей).
Важная информация
По любым вопросам обращайтесь по номеру 8-999-655-20-05
Время проведения: Ежедневно в 11:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.