Что вас ждет

Отправляемся в горные приключения с комфортом! Прогуливаемся по подвесному мосту в Скайпарке — подвесной мост в живописном ущелье на высоте 207 м. Желающие получить дозу живительного адреналина могут совершить прыжок с банджи или прокатиться на зип Лайне или качелях Сочи-Swing.

Поднимаемся в горы в отдаленный посёлок Медовеевка, чтобы попробовать местного крафтового пива. Можем тут же пообедать или спуститься в ущелье и пообедать у реки.

Затем отправиться на Красную Поляну, подняться на уровень 1130м. Здесь непередаваемая атмосфера горнолыжного курорта и былой спортивной славы. Прогуляемся по аллее флагов, полюбуемся снежными пиками трехтысячников. У вас будет возможность прокатиться на родельбане — «летних» санях.