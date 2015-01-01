Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)

Все будет по взрослому! Прогуляемся по самому длинному в России подвесному мосту

Все будет по взрослому! Прогуляемся по самому длинному в России подвесному мосту.

Насладимся вкусом крафтового пива.

Девочки посетят магазин натуральной уходовой Краснополянской косметики.

Обед в ресторане с видом на горную реку.

Поднимемся высоко в горы на авто к горной олимпийской деревне и покатаемся на родельбане.
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)

Что вы увидите 🤩

  • Скайпарк
  • Верхний город Розы Хутор
  • Катание на родельбане
  • Горная деревня Медовеевка
Что вас ждет
Отправляемся в горные приключения с комфортом! Прогуливаемся по подвесному мосту в Скайпарке — подвесной мост в живописном ущелье на высоте 207 м. Желающие получить дозу живительного адреналина могут совершить прыжок с банджи или прокатиться на зип Лайне или качелях Сочи-Swing.
Поднимаемся в горы в отдаленный посёлок Медовеевка, чтобы попробовать местного крафтового пива. Можем тут же пообедать или спуститься в ущелье и пообедать у реки.
Затем отправиться на Красную Поляну, подняться на уровень 1130м. Здесь непередаваемая атмосфера горнолыжного курорта и былой спортивной славы. Прогуляемся по аллее флагов, полюбуемся снежными пиками трехтысячников. У вас будет возможность прокатиться на родельбане — «летних» санях.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
10 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер на комфортном авто
  • Подъем на авто на уровень Олимпийской деревни
Что не входит
  • Скайпарк — 1700 рублей
  • Дегустация пива — сет от 990 рублей
  • Обед
  • Родельбан — от 990 рублей
Место начала и завершения
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Любое время

Марина К.
Марина К.
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