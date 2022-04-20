Красная поляна — это сочетание невероятных природных пейзажей и современной инфраструктуры постолимпийского наследия. И на этой экскурсии вы сможете в этом убедиться.

Одна только дорога в Красную поляну — это целое путешествие по новой, удобной, безопасной и высокоскоростной трассе (которая, к слову, стала самым дорогим объектом Олимпиады-2014) в окружении потрясающих горных панорам.

Ущелье Ахцу

Одной из таких панорам будет великолепный вид со смотровой площадки на горное ущелье Ахцу. У подножия отвесных известняковых скал вы услышите, как гремит река Мзымта. Летом увидите, как зеленый ковер из хвойно-лиственного леса покрывает практически все отвесные скалы. Говорят, что с абазинского языка, название ущелья переводится как место, где ударила молния. И находясь там, становится понятно, словно оно возникло, когда молния попала в большой горный массив. Расколовшись, он дал дорогу бурной реке и жизнь растительности. Невероятное зрелище!

Нарзанный источник

Продвигаясь дальше по нашему маршруту, мы сможем напитаться целебной водой из минерального источника «Чвижепсе». Надпись рядом гласит, что вода гидрокарбонатная кальциево-натриевая, мышьяковистая. Имеет ряд показаний к применению: хронический гастрит, панкреатит, эффективна при лечении гипертонической болезни, заболеваний опорно-двигательного аппарата и многих других. Так что, захватываем с собой тару, наливаем, оздоравливаемся и двигаемся дальше к пункту назначения.

Красная поляна

До 2014 года проведение зимней олимпиады в русских субтропиках, казалось просто нереальным! А сейчас?! Во время нашего тура вместе с нами вы увидите всё что было возведено для того, чтобы она состоялась: горную олимпийскую деревню, гостиницы, горнолыжные центры и трассы, новые канатные дороги и многое другое. И теперь это место похоже на чудесный уголок, поистине Швейцарские Альпы по-русски, где можно отдохнуть всей семьей. Множество развлечений, активного отдыха, прогулок на свежем воздухе и настолько невероятных горных пейзажей, что дух захватывает от красоты!

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