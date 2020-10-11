3 отзыва оставили туристы

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Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня

Эксклюзивный маршрут по необычным местам Адлерского района с посещением Скайпарка

5
3 отзыва
Сергей
Сергей – Гид из Сочи
Вы прокатитесь по живописным природным местам и побываете в деревне, сохранившей дух старой Красной Поляны.

Познакомитесь с традициями предприятия, где производят редкие сорта горного крафтового пива из черкесской груши, меда и ягод.

Откроете секреты краснополянской натуральной косметики.

И посетите единственный в России парк 🌳 развлечений на высоте.
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 8 450 ₽ за экскурсию

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Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня
Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня

Что вас ожидает

Самобытная деревушка
По старому Краснополянскому шоссе вы доберетесь до уютного, тихого, находящегося в долине реки Чвижепсе местечка под названием «Медвежий угол». Далее пересядете на УАЗик «Буханку» и отправитесь по живописной дороге в высокогорное село Медовеевка. Интерес представляет само по себе село — вы посетите бывший советский колхоз по добыче меда, расположившийся в невероятно живописном месте, в окружении гор ⛰️, лесов и дикой природы. Сегодня это атмосферная деревушка, где вы прикоснетесь к самобытному духу старой Красной Поляны и оцените вдохновляющие панорамы гор с яблоневыми садами.

Секреты горной пивоварни
Ремесленная пивоварня разместилась на высоте 700 метров над уровнем моря 🌊 рядом с Сочинским национальным парком и Кавказским Биосферным заповедником, между Красной Поляной и восточным побережьем Черного моря. На семейном хозяйстве вы узнаете, как в местных условиях применяют традиционные рецепты пивоварения. Что является основой и вдохновением для производства эксклюзивного пива. Откроете ключевые правила пивоварни. Выясните, что кроме черкесской груши, краснополянских ягод и горного каштанового меда, придает оригинальный вкус напитку. И сможете продегустировать 6-8 сортов пива.

Высокогорная косметика
Затем вы посетите еще одно любопытное место — предприятие по производству косметики в экологически чистом районе. На мыловарне вам расскажут о натуральных средствах по уходу за волосами, лицом и телом, создаваемых здесь более 10 лет. А также о принципах сбора трав и ингредиентов для краснополянской косметики.

Единственный в России парк 🌳 приключений на высоте
Вернувшись обратно к месту стоянки, вы направитесь в Скайпарк. Узнаете о российско-новозеландском проекте комплекса и его почетном месте среди 7 подобных в других странах. Прогуляетесь 👣 по одному из самых длинных в мире подвесных пешеходных мостов, окинете взглядом Ахштырский каньон, реку Мзымта, старое и новое Краснополянское шоссе. А дети смогут исследовать воздушные тропы Маугли-парка.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются

  • экскурсия по пивоварне с полным комплектом дегустации — 1500 руб. /человека, или 300-400 руб. /3-4 сорта пива
  • билет в Скайпарк 1500 руб. /взрослого, дети 7-15 лет — 800 руб. (включено посещение веревочного парка Маугли)

Транспортные условия

  • Экскурсия проходит на комфортном 8-местном минивэне
  • Начало экскурсии 🧭 из центра Сочи или поселка Дагомыс. Я также могу забрать вас из Адлера и Красной Поляны за дополнительную плату (1000 и 2000 руб., соответственно).
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в Дагомысе или центральном Сочи
Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня
Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня
Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня
Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня
Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня
Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня
Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня
Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня
Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня
Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня
Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня
Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня
Краснополянский крафт: горная пивоварня и мыловарня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Опытный профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex, 8 пассажирских мест.
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3 отзыва оставили туристы

11 октября 2020
Сергей - отличный гид, мастер слова и дела, грамотный человек, который любит свою работу и Родину, решит любую проблему, превосходный рассказчик, аккуратный водитель. На экскурсии вы узнаете интересные факты о Сочи и окрестностях, по пути увидите некоторые достопримечательности, ознакомитесь с процессом пивоварения и продегустируете его, ощутите аромат и целебное действие горной косметики и пощекотаете нервы в Скайпарке. Спасибо Сергею за экскурсию и море положительных эмоций!
8 октября 2020
Сегодня были на Экскурсии Краснополянский крафт с Сергеем. По нашей просьбе заменили Скай- парк на посещение женского монастыря и пасеку Гамзата. Посетили горную пивоварню с дегустацией нескольких сортов пива и ознакомились с интересным процессом производства пива с использованием естественных местных добавок. Потом- производство краснополянской косметики, где ознакомились с историей образования фирмы, полным ассортиментом продукции и новыми перспективными проектами. Были на минеральном источнике. Сергей- отличный рассказчик, полностью в теме проводимой Экскурсии, тактичен, хороший водитель. Рекомендуем эту экскурсию всем интересующимся.
8 сентября 2020
Экскурсия будет интересна как любителям и знатокам пива, так и обычным туристам, желающим расширить кругозор вкусов. Конечно, лучше попадать в периоды, когда на пивоварне варят какие-то интересные сезонные сорта, а делать они это, поверьте, умеют. Отдельно хочется сказать о гиде Сергее. Хоть я и большой ценитель пива и ехали мы целенаправленно на пивоварню, но именно Сергей стал главной изюминкой данной экскурсии. Это большой кладезь очень интересной информации по любой теме касающейся Сочи и его истории. Поэтому за время экскурсии вы не только попробуете крафтового горного пива, купите косметику со сроком изготовления "вот только что сегодня", посетите Скайпарк, но и узнаете много дополнительной и исчерпывающей и интересующей вас информации

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