Окунетесь в невероятную красоту Природного парка Дендрария, насладитесь впечатляющими видами на горы ⛰️ и морскую гладь, увидите экзотические растения и редких животных, прогуляетесь 👣 в бамбуковом лесу 🌲.
Вечером состоится чудесная поездка к символу Сочи - Олимпийскому парку. Посмотрите неповторимое шоу фонтанов, как Олимпийские объекты утопают в ярких огнях, и узнаете как создавалась олимпиада в Сочи.
Эта экскурсия ⛳ не оставит ни одного туриста равнодушным.
Что входит
Услуги гида
вход на подъемник Дендрария
трансфер до Олимпийского парка и обратно
Что не входит
Обед (300 рублей)
Начало
🚩 Курортный проспект, д. 74, Сочи
Место завершения
🏁 Олимпийский проспект, д. 21, Сочи
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.