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Красота Сочи за один день: Дендрарий и Олимпийский парк

Анастасия Я.
Анастасия Я. – Гид из Сочи
Красота Сочи за один день: Дендрарий и Олимпийский парк
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🗽Самое популярное
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Красота Сочи за один день: Дендрарий и Олимпийский парк
Красота Сочи за один день: Дендрарий и Олимпийский парк

Что вы увидите

  • Верхний парк Дендрария Сочи
  • Нижний парк Дендрария Сочи
  • Вилла "Надежда"
  • Музей Худякова
  • Олимпийский парк сочи
  • Стадион "Фишт"
  • Малая ледовая арена «Шайба»
  • Ледовый дворец «Большой»
  • Медаль-Плаза
  • Трибуны Формулы-1
  • Чаша Олимпийского огня (поющие фонтаны)
  • Отель "Богатырь"

Увидите два красивейших места Сочи:

  • Окунетесь в невероятную красоту Природного парка Дендрария, насладитесь впечатляющими видами на горы ⛰️ и морскую гладь, увидите экзотические растения и редких животных, прогуляетесь 👣 в бамбуковом лесу 🌲.
  • Вечером состоится чудесная поездка к символу Сочи - Олимпийскому парку. Посмотрите неповторимое шоу фонтанов, как Олимпийские объекты утопают в ярких огнях, и узнаете как создавалась олимпиада в Сочи.
  • Эта экскурсия ⛳ не оставит ни одного туриста равнодушным.
Что входит
  • Услуги гида
  • вход на подъемник Дендрария
  • трансфер до Олимпийского парка и обратно
Что не входит
  • Обед (300 рублей)
Начало
🚩 Курортный проспект, д. 74, Сочи
Место завершения
🏁 Олимпийский проспект, д. 21, Сочи
Красота Сочи за один день: Дендрарий и Олимпийский парк
Красота Сочи за один день: Дендрарий и Олимпийский парк
Красота Сочи за один день: Дендрарий и Олимпийский парк
Красота Сочи за один день: Дендрарий и Олимпийский парк
Красота Сочи за один день: Дендрарий и Олимпийский парк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия Я.
Анастасия Я.
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