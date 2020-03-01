Исторические экскурсии в Сочи

Что вас ожидает

Знакомство с городом

Мы встретимся у великолепного Зимнего театра, скульптуры на фронтоне которого создала Вера Мухина и где ежегодно проходит кинотавр. Проезжая по улицам города, вы увидите известные санатории: им. М.В. Фрунзе, им. Орджоникидзе и «Металлург», гостиницу «Лазурная», городской Дендрарий и стадион имени Славы Метревели. Под рассказ о судьбе города и его героях мы доедем к стеле, посвященной Мацесте.

Сердце Сочи

По пути к «Старой Мацесте» вы узнаете, как выглядели первые ванны, как их принимали в старину адыги, а также кто причастен к основанию комплекса. Я объясню, какой след в Сочи оставили Боспорское царство и Византия, расскажу, какие события происходили здесь после Кавказской войны, куда исчезли горцы (убыхи, абазины, джигеты) и о том, как русские купцы и помещики сделали из нашего города Город-сад. Вы пройдетесь вдоль легендарного комплекса Бальнеологического курорта, посетите чудодейственный источник и узнаете все о сероводородной воде скважин Мацесты.

Старинная чайная фабрика

После мы отправимся на Мацестинскую чайную фабрику. Здесь вы прогуляетесь по масштабной плантации, узнаете биографию сочинского чая, а также увидите один из трех в мире японских станков для ферментации зеленого чая. После небольшой экскурсии вас ждет дегустация местного сорта за просмотром фильма о мацеста-чае.

Экоферма — райский уголок

Заключительный пункт нашей программы — современная экоферма. Местный экскурсовод расскажет о породах лошадей, особенностях их содержания и видах конного спорта, а после проведет вас в конюшни и козоводческую ферму, где можно будет пообщаться с животными и сделать памятные фото. Наслаждаясь прекрасными видами и органическими продуктами, вы ощутите настоящее единение с природой.