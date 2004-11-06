  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Лайт–тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Сочи
Этот тур идеален для новичков.

Маршрут начального уровня сложности на Ивановский водопад.

Маршрут к водопаду на квадроциклах проходит по горному перевалу с перепадами высот.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 6 300 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Лайт–тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)
Лайт–тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)

Что вы увидите

  • Ивановский водопад
Безопасно и надежно
Мы предоставляем аренду современных, быстрых и надёжных моделей квадроциклов RM–500 и RM–650 отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». На 1 квадроцикл допускается 2 человека. Оплата за 1 квадроцикл.
Что вы увидите
Перед приездом на водопад делаем остановку у источника с кристально чистой родниковой водой. Следующая остановка — Ивановский водопад. Являясь достаточно красивым, он поразит вас необычным ландшафтом и тихой, уютной обстановкой. Сюда можно отправиться всей семьей: взрослые смогут помедитировать в густой тени деревьев и сделать яркие фото, а дети — поплескаться в небольшом водоёме и облазить его окрестности. Его высота всего 10 м, он далеко не рекордсмен курорта по данному показателю.
Примечателен он совсем не этим. Каскад располагается в красивой местности: вода стекает с высоких слоистых скал, поросших мхом, в небольшое озеро с чистейшей водичкой. Температура в этом бассейне никогда не поднимается выше +15°C, а сам водопад находится в сумрачном, тёмном лесу 🌲.

Кроме этого, Вы можете ознакомится и выбрать для себя квадро-тур с более подходящей именно Вам интенсивностью:

    Оптимальный–тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)
    или
    Экстрим–тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)
    Важная информация
    • Бесплатный трансфер из Адлера и Красной Поляны;
    • Полная экипировка — бесплатно;
    • Девушки и дети от 12 до 18 лет (в зависимости от физической подготовки и на усмотрение инструктора) могут сесть за руль, но только в сопровождении инструктора.
    Что входит
    • Трансфер из Адлера или Красной Поляны
    • Полная экипировка для защиты от грязи и воды
    • Обучение и тест-драйв перед началом маршрута
    • Аренда нового квадроцикла
    • Сопровождение инструктора на протяжении всего маршрута
    • Посещение всех достопримечательностей на маршруте.
    Что не входит
    • Экскурсионное обслуживание
    • Трансфер с центрального Сочи
    • Питание.
    Начало
    🚩 ул. Демократическая, 58, Сочи
    Место завершения
    🏁 у вашего отеля в Адлере или Кр. Поляне или ближайшая остановка
    Лайт–тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)
    Лайт–тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)
    Лайт–тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)
    Лайт–тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)
    Лайт–тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Юлия П.
    Юлия П.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Юлия П. проводит ещё 6 экскурсий

    Джип-тур в Абхазию из Сочи
    1 900
    12 часов
    Джип-тур в Абхазию из Сочи
    12 отзывов
    Красная Поляна — Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
    3 100
    7 часов
    Красная Поляна — Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
    2 отзыва
    Термальный источник в Абхазии
    2 800
    9 часов
    Термальный источник в Абхазии
    Яхты в Сочи — морская прогулка в группе
    1 750
    1.5 часа
    Яхты в Сочи — морская прогулка в группе
    Аренда парусной яхты для своей компании
    12 000
    1 час
    Аренда парусной яхты для своей компании
    Аренда яхты для компании
    21 000
    1 час
    Аренда яхты для компании

    Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

    Вечерний Сочи
    От 3 510
    3 часа
    Вечерний Сочи
    162 отзыва
    Лучшие смотровые площадки города
    Через Гагру на озеро Рица
    От 9 750
    9 часов
    Через Гагру на озеро Рица
    161 отзыв
    Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
    скидка40%
    900
    540
    9 часов
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
    127 отзывов
    Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи
    Весь Сочи за 8 часов
    10 000
    8 часов
    Весь Сочи за 8 часов
    117 отзывов
    Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
    Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
    От 11 700
    12 часов
    Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
    100 отзывов
    Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
    По следам Старика Хоттабыча
    От 3 800
    3 часа
    По следам Старика Хоттабыча
    92 отзыва
    Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец