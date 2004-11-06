Безопасно и надежно

Мы предоставляем аренду современных, быстрых и надёжных моделей квадроциклов RM–500 и RM–650 отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». На 1 квадроцикл допускается 2 человека. Оплата за 1 квадроцикл.

Что вы увидите

Перед приездом на водопад делаем остановку у источника с кристально чистой родниковой водой. Следующая остановка — Ивановский водопад. Являясь достаточно красивым, он поразит вас необычным ландшафтом и тихой, уютной обстановкой. Сюда можно отправиться всей семьей: взрослые смогут помедитировать в густой тени деревьев и сделать яркие фото, а дети — поплескаться в небольшом водоёме и облазить его окрестности. Его высота всего 10 м, он далеко не рекордсмен курорта по данному показателю.

Примечателен он совсем не этим. Каскад располагается в красивой местности: вода стекает с высоких слоистых скал, поросших мхом, в небольшое озеро с чистейшей водичкой. Температура в этом бассейне никогда не поднимается выше +15°C, а сам водопад находится в сумрачном, тёмном лесу 🌲.

Кроме этого, Вы можете ознакомится и выбрать для себя квадро-тур с более подходящей именно Вам интенсивностью:

Оптимальный–тур: на квадроциклах в каньоны Псахо (5 часов)

или

Экстрим–тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)

Важная информация