Уникальная экскурсия из Сочи: По следам грузино-абхазского конфликта в Гаграх
Приглашаю вас отправиться в незабываемое путешествие по заброшенным объектам Гагры в мини-группе до 10 человек. Для любителей приключений и нестандартных фото. Увлекательный авторский квест и приятные сюрпризы. А еще вас ждут дегустация вина и купание в теплом Черном море.
Ближайшие даты:
28
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29
окт
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30
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Что вас ожидает:
- Белые скалы
- Смотровая площадка «Я люблю Гагру»
- Площадь «Гагарина» (фонтан «Три грации», универмаг «Жоэквара», ЖД Станция «Абаата»)
- Замок принца Ольденбургского
- Авторский квест-викторина
- Жоэкварское ущелье (Башня Марлинского, Здание городской бани, пешая прогулка по ущелью).
- Дом призрака
- Парк Принца Ольденбургского
- Старая канатка в парке
- Ресторан Гагрипш
- Колоннада
- Зимний театр
- Бзыбское ущелье
- Дегустационный зал «Отырба»
- Пасека
- Обед в кафе «Абхазский дворик» (стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки)
- Водопад девичьи слёзы
- Павильон ж/д станции «Гагрипш»
- Мамзышха «Первая смотровая»
- Дача Нестора Лакобы
- Купание в море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По заброшенным объектам ГагрыПосле грузино-абхазского конфликта 1992-1993 гг. множество объектов в республике Абхазия стали заброшенными и остаются таковыми по сей день. Государство было не в силах быстро компенсировать ущерб, нанесенный войной, из-за чего многие красивейшие по своей архитектуре здания пришли в упадническое состояние.
Для любителей приключений и нестандартных фото. Увлекательный квест и приятные сюрпризы. Окунитесь в атмосферу постапокалипсиса, побродив по заброшенным зданиям.
Что вас ждет:• Пляж Белые скалы — это одна из самых необычных природных достопримечательностей Абхазии. Это уникальное нерукотворное место стоит посетить каждому.
- Смотровая площадка «Я люблю Гагру».
- Площадь «Гагарина». Здесь вы увидиет фонтан «Три грации», универмаг «Жоэквара», ЖД Станция «Абаата».
- Замок принца Ольденбургского. Замок принца Ольденбургского, построенный талантливым архитектором И. К. Люцеранским в 1902 г., считается одним из самых красивых строений в стиле модерн на территории Абхазии.
- Авторский квест-викторина.
- Жоэкварское ущелье — прекрасное место для прогулок. Густые заросли самшита, тиса, каштана, живописные, нависающие над рекой скалы, сверкающие мириадами брызг водопады запомнятся путникам надолго. Здесь вы увидите Башню Марлинского, здание городской бани.
- Дом призрака — уникальная локация для любителей приключений.
- Парк Принца Ольденбургского — это живописный Приморский парк с множеством редких растений и деревьев, наполняющих воздух изумительным благоуханием. Периодически на пути встречаются зоны отдыха с фонтанами и скамейками, куда можно присесть и понаблюдать за танцем кристально чистых струй. Немалый восторг у посетителей вызывает пруд, где обитают живые цапли: они совсем не боятся людей и спокойно реагируют на вспышки фотокамер.
- Ресторан Гагрипш прославившийся тем, что именно в нем принц Ольденбургский в 1903 г. озвучил решение о создании курортной зоны. Прошлое заведения неразрывно связано с прошлым замка и города в целом, поэтому посетить его стоит обязательно, если не ради вкусной еды, то хотя бы ради возможности запечатлеть уникальный интерьер. Здание ресторана напоминает классический лондонский вокзал со встроенными часами. Оказавшись внутри, можно детально рассмотреть механизм устройства — он всегда открыт для обозрения. С балконов ресторана открывается потрясающий вид на город и море.
- Колоннада — это первая значимая достопримечательность, которая встречается туристам после пересечения российско-абхазской границы. Гагрская колоннада представляет собой красивую многоарочную конструкцию длиной более 60 м, построенную в мавританском стиле. Четыре белоснежные башни соединяются аркадами, каждая из которых состоит из 8 арок.
- Заброшенный Зимний театр. Построенный в 50-х годах прошлого века здание выполняло важную роль в культурной жизни курорта сначала как театра, а позже, в 70-80 годах, как кинотеатра. Но после грузино-абхазского конфликта 90-х годов здание оказалось частично разрушенным и заброшенным. С тех пор были попытки восстановить здание и вернуть ему первоначальный облик, но работы остановились и не были закончены. Удалось восстановить только статуи двух позолоченных львов, охраняющих вход в театр.
- Бзыбское ущелье — природный памятник Абхазии и уникальная достопримечательность. Туристы ценят ущелье благодаря необычной географической особенности — внутри образован своеобразный каменный мешок, вершины скал практически сходятся вместе, образуя узкую щель. Место названо из-за реки Бзыбь, протекающей между скалами.
- Дегустационный зал «Отырба». Здесь вас ждет дегустация вина, чачи, коньяка, сыра, копченого мяса, высокогорного чая.
- Обед в кафе «Абхазский дворик». Также здесь будет возможность полюбоваться на стеклянный мост через реку Бзыбь.
- Водопад девичьи слёзы. Водопадом его назвать сложно – по сути, это просто множество струй кристально чистой воды, стекающих по скале тонкими ручейками. Водопад берет начало из высокогорья и проходит через залежи известняка, за счет чего очищается и приобретает хрустальную прозрачность и чистоту. В солнечные дни капли переливаются, будто миллионы драгоценных камней, а когда в горах тает снег, то струи становятся похожи на прозрачные струны диковинного музыкального инструмента.
Ежедневно, 7-15.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение через государственную границу
- Транспортно-экскурсионные расходы
- Работа водителя-гида
- Сюрприз от водителя
- Дегустации
- Страхование
- Что не входит
- Питание.
- Вход в замок Принца Ольденбургского. Для взрослых 150 руб, дети до 18 лет бесплатно
- Место начала и завершения?
- Ближайшие остановки общественного транспорта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, 7-15.Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
- Важная информация
- Добрый день! Благодарим Вас за Выбор нашей экскурсии. Если у Вас возникли вопросы
- Вы можете связаться с организатором по номеру 8-999-651-74-79
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 47 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
24 июля 2023
Кто не любит дальние поездки, то этот тур для вас. Спасибо за замечательную экскурсию по Гагре, погружение в ее историю, рассказы про знаковые места города, традиции, быт и обычаи абхазов! Советую всем найти время и погрузиться в увлекательное авторское путешествие по Старой Гагре от Георгия! Вы точно не останетесь равнодушными и не пожалеете!
П
Павел
24 июля 2023
Нас встретили на станции Имеретинский курорт (Олимпийский парк) на комфортном автобусе. Границу прошли быстро минут за 15, на обратном пути (в 17ч.) уже была очередь, но даже в этом случае мы минут за 30 управились. В общей сложности поездка заняла около 9 часов. Не скучали ни минуты, Роберт все время что-то рассказывал и охотно общался на любые темы. Мы успели посмотреть Гагру, много останавливались на живописной дороге к Рице, на самом озере конечно тоже побывали:). Также по дороге была небольшая экскурсия с дегустацией копченого сыра, колбас, вина и чачи (все вкусное!). Цены там внушительные, но нас подкупил аромат из коптилок))) Фотографий и видео отсняли на год вперёд, природа тут очень атмосферная! Большое спасибо Милене за организацию и Роберту за незабываемое путешествие!
J
Jorge
24 июля 2023
Спасибо большое всей команде и нашему экскурсоводу Аресу за маленькое путешествие в Абхазию. Экскурсии для меня ассоциируются с чем-то нудным, но вчера этот миф был развеян. Если вы хотите посетить основные места Абхазии, проникнуться атмосферой мест и не мучать себя подъёмом в четыре утра (а в такое время обычно и начинаются экскурсии в Абхазию), то советую записаться.
В
Вячесав
24 июля 2023
Меня мало чем удивишь, но тут я приятно удивлён. Поехал случайно, девушка уговорила, нужен был фото отчёт, а на этой экскурсии как раз это рекламируют. Оказалось очень даже неплохо.
А
Анастасия
13 июля 2023
Советую обязательно посетить эту экскурсию. Замечательная экскурсия. Даже не смотря на пасмурную погоду, я получила массу впечатлений! Гид Арэс очень талантливый рассказчик и душевный человек.
А
Алексей
13 июля 2023
Экскурсия супер, отличный гид, который очень много интересного рассказывал. Плюс маленькой группы, что не все по шаблону, а можно остановится там, где попросишь, побольше остаться в одном месте, пораньше уехать из другого. Экскурсию рекомендую!
Р
Роман
13 июля 2023
Долго с женой выбирали куда поехать, она не любитель забираться высоко в горы. А вот по фоткаться, Это давай, в первые минуты ей было не интересно, но Сетрак превосходный рассказчик, обладающий большой глубиной знаний. Экскурсия увлекает. Рассказ построен так, что перед глазами всплывают картинки из прошлого. Экскурсия не только по Гагре, но и о прошлом и настоящем Абхазии. Знакомство с этим удивительным краем надо обязательно начинать с этим экскурсоводом. Большое спасибо за увлекательное путешествие во времени. Фоток куча и маленькая тележка!!!!
С
Саша
13 июля 2023
Я знаю, что отзывы читают редко, но хочется отметить, что это отличное решение провести время с семьёй! Детям очень понравилось
М
Мария
13 июля 2023
Случайно зашли на этот сайт, первый раз и поняли, то, что надо!!! Есть всё!!!! По России такое разнообразие туров, а мы много путешествуем, но так как были в Абхазии на отдыхе, решили посмотреть, что предлагают тур- оператор. Получилось, что из Абхазии мало предложений, но мы воспользовались туром из Сочи. И у нас получилось. Нас забрали с места проживания в Гаграх, мы не чего не упустили, экскурсия была полноценная и в конце нас довезли до дома Было очень приятно! Спасибо за такую великолепную информацию, организаторам. И сайту, за полноценную информацию.
D
Demi
13 июля 2023
Огромная благодарность организаторам экскурсии и замечательному гиду Сетраку! Программа насыщенная, продуманная, много интересной информации! Всё подготовлено очень профессионально! Казалось бы недалеко уехали, а сколько неожиданного увидели, время пролетело незаметно!
Л
Луна
13 июля 2023
Поехали развлекаться, всё получилось! Великолепно! С нами был гид Лёва. Катал комфортно. Экскурсия продолжалась 9.5 часов. Всё чётко и очень позитивно. Так, держать. Виды завораживающие.
Q
Quatro
13 июля 2023
Прекрасно! Большое спасибо за поездку Георгию. Была замечательная компания. Было интересно и весело.
c
cheyzy
13 июля 2023
Такого тура почти нет, редкость, но мы рады, что поехали. Было очень много мест, где можно сделать фотографии. Вкусная дегустация, она поднимает настроение!!!!
L
Leo
27 июня 2023
Всё было интересно! Узнали много нового про Абхазию.
P
Pan
27 июня 2023
Позвонили сразу после бронирования. Лояльно условились о месте встречи. Гид всю дорогу шутил и рассказывал про Абхазию. Пили вкусное вино, ехали стоя в машине и танцевали. Респект всем организаторам, Вы лучшая команда.
Ещё 32 отзыва
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