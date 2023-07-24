По заброшенным объектам ГагрыПосле грузино-абхазского конфликта 1992-1993 гг. множество объектов в республике Абхазия стали заброшенными и остаются таковыми по сей день. Государство было не в силах быстро компенсировать ущерб, нанесенный войной, из-за чего многие красивейшие по своей архитектуре здания пришли в упадническое состояние.

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Что вас ждет:• Пляж Белые скалы — это одна из самых необычных природных достопримечательностей Абхазии. Это уникальное нерукотворное место стоит посетить каждому.