Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Легендарные трехтысячники
Вы посетите места выхода сероводородных источников, а после подниметесь с Мацестинской долины на высоту 379 м над уровнем моря 🌊, где оцените панорамные виды с нескольких смотровых площадок на известные на весь мир 3000-тысячники Западного Кавказа, гору Чугуш (3238 м) и Северный Псеашхо (3257 м). Здесь, у смотровой площадки работает кафе, где доброжелательные хозяева, по вашему желанию, угостят вас вкуснейшими блинчиками и напоят душистым горным ⛰️ чаем.
Гроты, водопады и следы мезозоя
Вы заглянете в грот Прометея и затем, спустившись по тропе, проложенной в 1911 г, летом искупаетесь в прохладной водичке Агурского водопада. В прохладное время года полюбуетесь переливами горного водоема. А на обратном пути обязательна к посещению мистическая Чертова купель, где я расскажу о древнем океане, а вы увидите реальные фрагменты останков эпохи мезозоя.
Детали похода
Что входит в стоимость, а что — нет