Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Легендарные трехтысячники

Вы посетите места выхода сероводородных источников, а после подниметесь с Мацестинской долины на высоту 379 м над уровнем моря 🌊, где оцените панорамные виды с нескольких смотровых площадок на известные на весь мир 3000-тысячники Западного Кавказа, гору Чугуш (3238 м) и Северный Псеашхо (3257 м). Здесь, у смотровой площадки работает кафе, где доброжелательные хозяева, по вашему желанию, угостят вас вкуснейшими блинчиками и напоят душистым горным ⛰️ чаем.

Гроты, водопады и следы мезозоя

Вы заглянете в грот Прометея и затем, спустившись по тропе, проложенной в 1911 г, летом искупаетесь в прохладной водичке Агурского водопада. В прохладное время года полюбуетесь переливами горного водоема. А на обратном пути обязательна к посещению мистическая Чертова купель, где я расскажу о древнем океане, а вы увидите реальные фрагменты останков эпохи мезозоя.

Организационные детали

Детали похода

Физическая подготовка — средняя и ниже среднего. Возрастные ограничения 6+. Нитка маршрута — 7 км, набор высоты около 200 метров.

Пешая экскурсия ⛳ по данному маршруту проводится только в сухую погоду!

Что входит в стоимость, а что — нет