Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»

Открыть один из живописнейших скальных объектов Хостинского района Большого Сочи

Елена
Елена – представитель из Сочи
Даже если у вас всего 3 дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу.

Здесь, в компании опытных сопровождающих, вы откроете фантастические панорамы известных на весь мир трехтысячников Западного Кавказа.

А также посетите грот Прометея, откроете дивный водопад и прикоснетесь к фрагментам мезозоя в Чертовой купели.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 25001 500 ₽ за экскурсиюскидка40%

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Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»

Что вас ожидает

Легендарные трехтысячники
Вы посетите места выхода сероводородных источников, а после подниметесь с Мацестинской долины на высоту 379 м над уровнем моря 🌊, где оцените панорамные виды с нескольких смотровых площадок на известные на весь мир 3000-тысячники Западного Кавказа, гору Чугуш (3238 м) и Северный Псеашхо (3257 м). Здесь, у смотровой площадки работает кафе, где доброжелательные хозяева, по вашему желанию, угостят вас вкуснейшими блинчиками и напоят душистым горным ⛰️ чаем.

Гроты, водопады и следы мезозоя
Вы заглянете в грот Прометея и затем, спустившись по тропе, проложенной в 1911 г, летом искупаетесь в прохладной водичке Агурского водопада. В прохладное время года полюбуетесь переливами горного водоема. А на обратном пути обязательна к посещению мистическая Чертова купель, где я расскажу о древнем океане, а вы увидите реальные фрагменты останков эпохи мезозоя.

Организационные детали

Детали похода

  • Физическая подготовка — средняя и ниже среднего. Возрастные ограничения 6+. Нитка маршрута — 7 км, набор высоты около 200 метров.
  • Пешая экскурсия ⛳ по данному маршруту проводится только в сухую погоду!

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включен входной билет 🎫 в Сочинский национальный парк 🌳 и вход на сероводородные источники Мацеста. Детям до 10 лет и многодетным семьям при наличии удостоверения вход в национальный парк бесплатный
  • Посещение грота Прометея по желанию — 150 руб. /человека
Начало и место завершения
🚩 в районе остановки Санаторий Заря (Хостинская администрация)
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Вы замечали, какое умиротворение наступает, когда оказываешься на природе? Аромат лесных цветов, горные вершины и чувство свободы. Это удивительный мир Западного Кавказа, который хочется показать всем. Меня зовут Елена, я профессиональный экскурсовод, член Русского Географического общества и руководитель семейного клуба. В арсенале гидов нашей команды не только прогулки по эко-тропам Сочинского национального парка, но и полноценные пешие экскурсии и автомобильные прогулки с «секретиками». Нам всегда есть чем удивить взрослых и заинтересовать детей любого возраста. Если нужно, сможем поговорить на одном языке даже с медведем). Члены команды -сертифицированные инструкторы по спортивному туризму, экскурсоводы, переводчики и просто сочинцы, которые любят гостей нашего города. Сможем организовать не только ваш отдых или трансфер к месту размещения, но и походы различных категорий сложности и однодневные маршруты выходного дня по самым интересным уголкам Большого Сочи. Вы сможете побывать там, где не проходят обычные экскурсионные маршруты с обязательным навязчивым сервисом. Всегда ответим на любой ваш вопрос. Или найдем того, кто сможет ответить). Готовы к приключениям с нами? Тогда до встречи в Сочи!
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