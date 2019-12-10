Что вас ожидает

Лириодендрон тюльпанофейный и чайные плантации

По дороге до поселка Большой Кичмай я расскажу вам об истории Сочи, о местных жителях и особенностях природы нашего региона. Вы увидите редкое и интересное дерево лириодендрон тюльпанофейный или тюльпановое дерево, узнаете, почему его называют Лираном Раевского и какие легенды связаны с этим местом у адыгов. Во время экскурсии мы заедем на чайную плантацию, где вы сможете прогуляться, сделать снимки на фоне чайных кустов и, конечно, попробовать настоящий краснодарский чай, самый северный промышленно выращиваемый чай в России, собранный на этой самой плантации. Чай будем пить по русской традиции — с вареньем, но оно будет совсем необычное: из сосновых шишек, пихты и кизила.

В гости к адыгам!

Большой Кичмай — место компактного проживания адыгов после Кавказской войны, исторически здесь проживал адыгский род Мугу, о котором я вам расскажу на экскурсии. По пути мы обязательно заедем в гости к местным жителям, которые угостят вас традиционным сыром, вином и редким каштановым медом. После этого мы переправимся на внедорожнике по реке Шахе, до красивейшего места — урочища Джегош, где вы прогуляетесь, рассмотрите водопады, а если захотите — искупаетесь в них. Путешествие завершится аутентичным кавказским застольем, с национальными танцами и музыкой — так вы познакомитесь с истинным адыгским гостеприимством, местными традициями и особенностями организации быта (в мае только по субботам, с июня ежедневно).