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Чайные плантации, красивые водопады и адыгское гостеприимство

Анна
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Анна – ваш гид
В долине красивой и коварной горной реки Шахе вы узнаете об исторических событиях, связанных с этим местом.

На тропе языческого бога Ахына обратимся к мифологическому этапу жизни нашего региона.

Возле урочища Джегош — каскада из 33 дивных водопадов — вы услышите древние легенды и предания.

На чайной плантации продегустируете самый северный чай в России с вареньем из шишек.

А местные жители адыги, к которым мы заедем в гости, угостят вас традиционным сыром, вином и медом и расскажут о том, как устроен их быт и что составляет основу адыгской культуры.
От 8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Легенды урочища Джегош
Легенды урочища Джегош

Что вас ожидает

Лириодендрон тюльпанофейный и чайные плантации
По дороге до поселка Большой Кичмай я расскажу вам об истории Сочи, о местных жителях и особенностях природы нашего региона. Вы увидите редкое и интересное дерево лириодендрон тюльпанофейный или тюльпановое дерево, узнаете, почему его называют Лираном Раевского и какие легенды связаны с этим местом у адыгов. Во время экскурсии мы заедем на чайную плантацию, где вы сможете прогуляться, сделать снимки на фоне чайных кустов и, конечно, попробовать настоящий краснодарский чай, самый северный промышленно выращиваемый чай в России, собранный на этой самой плантации. Чай будем пить по русской традиции — с вареньем, но оно будет совсем необычное: из сосновых шишек, пихты и кизила.

В гости к адыгам!
Большой Кичмай — место компактного проживания адыгов после Кавказской войны, исторически здесь проживал адыгский род Мугу, о котором я вам расскажу на экскурсии. По пути мы обязательно заедем в гости к местным жителям, которые угостят вас традиционным сыром, вином и редким каштановым медом. После этого мы переправимся на внедорожнике по реке Шахе, до красивейшего места — урочища Джегош, где вы прогуляетесь, рассмотрите водопады, а если захотите — искупаетесь в них. Путешествие завершится аутентичным кавказским застольем, с национальными танцами и музыкой — так вы познакомитесь с истинным адыгским гостеприимством, местными традициями и особенностями организации быта (в мае только по субботам, с июня ежедневно).

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на внедорожнике от места вашего проживания до объекта и назад, экскурсионное сопровождение, посещение дегустаций
  • В стоимость не входит: билет в национальный парк — 100 руб. (дети до 10 лет бесплатно), концерт — 200 руб., ужин в кафе и расходы на подарки и сувениры
  • По вашему желанию мы можем устроить пикник на берегу реки Шахе. Пожарить мясо или свежепойманную форель (стоимость и меню оговаривается индивидуально).
Легенды урочища Джегош
Легенды урочища Джегош
Легенды урочища Джегош

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Любите ли Вы Сочи так, как люблю его я? Знаете ли вы уже что-то об этом чудесном городе или приехали впервые? В любом случае, если вы здесь, значит, вы хотите узнать и увидеть как можно больше... Это здорово! Я профессиональный экскурсовод, который уже несколько лет показывает гостям солнечного Сочи все самое красивое и рассказывает самое интересное! Буду рада поделится и с вами!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 декабря 2019
Это был День рождения моей дочери и она считает нашу экскурсию самым лучшим праздником!
Спасибо, Аня!!

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