Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

С опытными проводниками вы подниметесь на внедорожнике на высоту 1800 метров и оттуда начнете поход по красивым маршрутам к Хмелевским озерам и озеру Зеркальное. Мы подскажем лучшие точки для обзора окружающих гор ⛰️, горнолыжных курортов и главных вершин Кавказского заповедника. А также проведем к семи смотровым площадкам и устроим пикник на берегу с видами на альпийское высокогорье.

Что вас ожидает

Комфортный формат программы

Главное достоинство нашего маршрута — подъем до высоты более 1800 метров над уровнем моря 🌊 на комфортабельном авто повышенной проходимости. То есть вы сократите пешую часть маршрута на 1300 метров набора высоты и на 7-9 км по крутой тропе. Поэтому пешая экскурсия ⛳ от Хмелевских озер до озера Зеркального с возможным продолжением до Ачипсинских водопадов «Братья» идеально подходит для семейного отдыха с детьми или пробы сил в трекинге.

Трекинг к озерам

Озера весьма своеобразны и интересны как своим расположением, так и образованием. Вы увидите буковые леса, растущие в привершинной части необычно — с эффектом «лебяжьих шей». Окинете взглядом альпийские луга с чарующими запахами разнотравья и морем полевых цветов. Прогуляетесь 👣 вокруг больших и малых озер из Хмелевского комплекса. А дойдя до красивого озера Зеркального, устроим на берегу небольшой пикник, наслаждаясь альпийской зоной высокогорья.

Организационные детали

Такой маршрут с легкостью осилят даже дети, а для совсем маленьких путешественников мы можем предоставить рюкзак-переноску

По ходу экскурсии 🧭 мы можем вместе согласовывать нитку маршрута, упрощая его или усложняя, а также сокращая или увеличивая продолжительность. Например, можно будет дойти до Ачипсинских водопадов и даже покорить одну из вершин Ачишхо.