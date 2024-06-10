Лекция-прогулка «Сочинский чай: былое и настоящее»

Познакомиться с историей самого северного в мире чая в формате тематической лекции
Лучше всего о чае расскажет тот, кто вырос вблизи плантаций, кто сажал чайный лист и собирал его своими руками.

Кто такие чаерезы? Какой вклад внёс Сталин в развитие чаеводства? Какое отношение к сочинскому чаю имеет Иуда? На экскурсии вы не только раскроете тайны напитка, но и сможете продегустировать разные сорта.
Лекция-прогулка «Сочинский чай: былое и настоящее»
Лекция-прогулка «Сочинский чай: былое и настоящее»
Лекция-прогулка «Сочинский чай: былое и настоящее»
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы с вами отправимся на крупнейшую в России чайную плантацию, где вас ждёт увлекательная лекция, в ходе которой вы узнаете:

  • Как чай из лекарства стал повседневным напитком
  • Кто такие чаерезы и по какой причине подрядчики отказывались перевозить импортный чай
  • Когда китайский чай стали выращивать в Грузии и Сочи и с какими трудностями столкнулись чаеводы
  • Почему Иуду называют основоположником сочинского чая и как его чествовала Советская Россия
  • Когда сочинский чай превратился в краснодарский, канул в забвение и вновь возродился

Мы обсудим вклад Сталина в создание отрасли чаеводства, сроки и варианты сбора чайного листа, способы проверки его качества, уникальные отличия от других чаёв. А также посетим чайный бар или чайную террасу с дегустацией и заглянем в фирменный магазин фабрики.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года (есть одно детское кресло 9-36 кг) и пешком (протяженность и интенсивность нагрузки — по согласованию на месте)
  • Отдельно оплачивается билет на чайные плантации — 300 руб. /чел., чай и выпечка — по ценам меню

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В микрорайоне Новая Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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