Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Лесная прогулка в душевной компании

Полюбоваться экзотическими растениями, отыскать древние святилища и загадать желание у дерева Любви

Екатерина
Екатерина – Гид из Сочи
Приглашаю погулять 👣 по роще пробкового дуба, расположенной на живописном склоне горы ⛰️ Овсянникова.

Вас ждут извилистые тропинки, папоротники, пальмы 🌴, бамбук и загадочные культовые места.

Я покажу Черкесское святилище и ровесника египетских пирамид — Кудепстинский камень.

Расскажу о них интересные факты и помогу полюбить волшебную природу Краснодарского края.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Лесная прогулка в душевной компании
Лесная прогулка в душевной компании

Что вас ожидает

Чарующий лесной мир
Вы исследуете места, которые сочинцы называют «дикий дендрарий». Кроме традиционных для колхидского леса папоротников, лиан и мхов, я покажу вам экзотические растения: секвойи, кипарисы, магнолии, платаны и пробковые дубы. Познакомлю со знаменитым деревом Любви и помогу отыскать древнее святилище — Черкесский культовый жертвенный камень.

Занимательные факты и легенды
Неспешно гуляя по живописным местам, вы узнаете о них много любопытного. Я раскрою, как стараниями ученых аборигенные растения уживаются с привезенными, какая оросительная система здесь проложена и как добывают пробковую кору. А также: какие таинственные обряды проводили в роще и какие народы раньше населяли Кавказ.

Организационные детали

  • До места старта и обратно мы добираемся на общественном транспорте
  • Общая протяженность пешего маршрута — 4 км
  • По желанию мы можем добавить к основной программе занятие мягкой йогой
Начало и место завершения
🚩 в поселке Хоста
Лесная прогулка в душевной компании
Лесная прогулка в душевной компании
Лесная прогулка в душевной компании
Лесная прогулка в душевной компании
Лесная прогулка в душевной компании
Лесная прогулка в душевной компании
Лесная прогулка в душевной компании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я работаю в сфере туризма более 15 лет. Гиды — это совершенно особенные люди. Увлеченные, романтичные и умеющие заинтересовать других. И я стремлюсь быть именно такой! На моих экскурсиях нет места занудству и унынию, я всегда встречаю гостей с открытой душой и любовью к своему делу.
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Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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