Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Чарующий лесной мир Вы исследуете места, которые сочинцы называют «дикий дендрарий». Кроме традиционных для колхидского леса папоротников, лиан и мхов, я покажу вам экзотические растения: секвойи, кипарисы, магнолии, платаны и пробковые дубы. Познакомлю со знаменитым деревом Любви и помогу отыскать древнее святилище — Черкесский культовый жертвенный камень.
Занимательные факты и легенды Неспешно гуляя по живописным местам, вы узнаете о них много любопытного. Я раскрою, как стараниями ученых аборигенные растения уживаются с привезенными, какая оросительная система здесь проложена и как добывают пробковую кору. А также: какие таинственные обряды проводили в роще и какие народы раньше населяли Кавказ.
Организационные детали
До места старта и обратно мы добираемся на общественном транспорте
Общая протяженность пешего маршрута — 4 км
По желанию мы можем добавить к основной программе занятие мягкой йогой
Начало и место завершения
🚩 в поселке Хоста
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Екатерина, я работаю в сфере туризма более 15 лет. Гиды — это совершенно особенные люди. Увлеченные, романтичные и умеющие заинтересовать других. И я стремлюсь быть именно такой! На моих экскурсиях нет места занудству и унынию, я всегда встречаю гостей с открытой душой и любовью к своему делу.