Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Чарующий лесной мир

Вы исследуете места, которые сочинцы называют «дикий дендрарий». Кроме традиционных для колхидского леса папоротников, лиан и мхов, я покажу вам экзотические растения: секвойи, кипарисы, магнолии, платаны и пробковые дубы. Познакомлю со знаменитым деревом Любви и помогу отыскать древнее святилище — Черкесский культовый жертвенный камень.

Занимательные факты и легенды

Неспешно гуляя по живописным местам, вы узнаете о них много любопытного. Я раскрою, как стараниями ученых аборигенные растения уживаются с привезенными, какая оросительная система здесь проложена и как добывают пробковую кору. А также: какие таинственные обряды проводили в роще и какие народы раньше населяли Кавказ.

Организационные детали