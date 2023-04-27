Мандариновое царствоМечтаете оказаться в мандариновом саду и собрать сочные сладкие абхазские мандарины прямо с ветки? Тогда отправляйтесь в мандариновое путешествие в Гагры!

На этой экскурсии мы отправимся в один из многочисленных садов, где выращивают мандарины. Вас вооружат ножницами и лестницей, чтобы вы собрали столько спелых мандаринов, сколько сможете унести.

Отправляясь на эту экскурсию до нового года, вы сможете привезти на праздничный стол мандарины, собранные собственноручно!