На полках магазинов часто можно увидеть абхазские мандарины — приятные на вкус и ценные своими полезными свойствами.
В нашей экскурсии вы сможете лично попробовать себя в роли опытного садовода, отправившись на одну из мандариновых плантаций в Гаграх, и собрать собственный питательный урожай, который всегда можно подать к столу!
В нашей экскурсии вы сможете лично попробовать себя в роли опытного садовода, отправившись на одну из мандариновых плантаций в Гаграх, и собрать собственный питательный урожай, который всегда можно подать к столу!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мандариновое царствоМечтаете оказаться в мандариновом саду и собрать сочные сладкие абхазские мандарины прямо с ветки? Тогда отправляйтесь в мандариновое путешествие в Гагры!
На этой экскурсии мы отправимся в один из многочисленных садов, где выращивают мандарины. Вас вооружат ножницами и лестницей, чтобы вы собрали столько спелых мандаринов, сколько сможете унести.
Отправляясь на эту экскурсию до нового года, вы сможете привезти на праздничный стол мандарины, собранные собственноручно!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по маршруту экскурсии
- Услуги водителя-гида
- Вода
- Wi-fi
- Что не входит
- Расходы на обед
- Покупка сувениров, мандаринов
- Место начала и завершения?
- ж/д вокзал Адлера
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Гид будет ждать вас на ж/д вокзале Адлера со стороны моря
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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