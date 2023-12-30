Мандариновый заплыв и цирковое шоу: весёлый Новый год в Абхазии

Новогодний тур в Сочи

Услышать предсказание гадалки и взбодриться 1 января кавказским хашем с чачей

Приглашаем встретить Новый год в гостеприимном краю мандаринов — солнечной Абхазии.

В праздничную ночь вас ждут традиционные прибаутки от Деда Мороза и экзотическая шоу-программа «На арене цирка!» с гадалкой, танцами со змеями и фокусами, а 1 января — заплыв в бассейне с мандаринами.

Не обойдётся наше путешествие и без главных локаций региона — озера Рица, Гагры, Сухума и Нового Афона.
Мандариновый заплыв и цирковое шоу: весёлый Новый год в Абхазии
Мандариновый заплыв и цирковое шоу: весёлый Новый год в Абхазии
Мандариновый заплыв и цирковое шоу: весёлый Новый год в Абхазии
Мандариновый заплыв и цирковое шоу: весёлый Новый год в Абхазии
Мандариновый заплыв и цирковое шоу: весёлый Новый год в Абхазии
Мандариновый заплыв и цирковое шоу: весёлый Новый год в Абхазии
Мандариновый заплыв и цирковое шоу: весёлый Новый год в Абхазии
Мандариновый заплыв и цирковое шоу: весёлый Новый год в Абхазии
Ближайшие даты:
30
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Гагра и пляж «Белые скалы»

Встретимся в аэропорту Сочи и поедем в Гагру. По пути остановимся на смотровой площадке и устроим фотосессию на живописном пляже «Белые скалы», где бирюзовое море соединяется с мраморными глыбами.

При заселении в отель вас ждут приветственный напиток в лобби и мандарины в номере. Наберёмся сил после дороги, попаримся в финской сауне и поныряем в открытых бассейнах.

Гагра и пляж «Белые скалы»Гагра и пляж «Белые скалы»Гагра и пляж «Белые скалы»Гагра и пляж «Белые скалы»
2 день

Трип по главным локациям Абхазии и новогодняя вечеринка

После завтрака отправимся знакомиться с достопримечательностями Абхазии. Первым делом посетим жемчужину региона — заснеженное озеро Рица. Заедем в захватывающий Юпшарский каньон, или Каменный мешок посреди реликтового леса. Побываем у не уступающего Рице по красоте бездонного Голубого озера, имеющего карстовое происхождение. Заберёмся на Чабгарский карниз — скалистый уступ с завораживающей панорамой гор. А морем полюбуемся со смотровой площадки «Балка».

Вечером в отеле начнём праздновать Новый год. Соберёмся на фуршет, который плавно перетечёт в банкет под живую музыку. Развлекательная программа включает розыгрыши и поздравления от Деда Мороза, фотоателье «Фокус-Покус», шатёр гадалки и шоу «На арене цирка!»: танцы со змеями, трюки и превращения.

Трип по главным локациям Абхазии и новогодняя вечеринкаТрип по главным локациям Абхазии и новогодняя вечеринкаТрип по главным локациям Абхазии и новогодняя вечеринкаТрип по главным локациям Абхазии и новогодняя вечеринка
3 день

Ново-Афонский монастырь и Анакопийская крепость

За завтраком насладимся кавказским хашем от шеф-повара и чачей. Далее можно остаться в гостинице на заплыв в бассейне с мандаринами или отправиться по достопримечательностям Нового Афона. Например, заглянуть в кельи Ново-Афонского монастыря или прикоснуться к многовековой истории Анакопийской крепости. Вечер проведём за ужином и развлекательной программой.

Ново-Афонский монастырь и Анакопийская крепостьНово-Афонский монастырь и Анакопийская крепостьНово-Афонский монастырь и Анакопийская крепостьНово-Афонский монастырь и Анакопийская крепость
4 день

Сухум и ущелье Черниговка

Позавтракав, поедем в древний Сухум, чьи корни уходят в 6-й век до н. э. После осмотра города устроим трип по окрестностям: водопадам, ущелью Черниговка и самшитовому каньону. Завершим день за ужином и вечерней программой.

Сухум и ущелье ЧерниговкаСухум и ущелье ЧерниговкаСухум и ущелье ЧерниговкаСухум и ущелье Черниговка
5 день

Завершающий день

После завтрака собираемся в обратную дорогу и едем в аэропорт. Мы не прощаемся, а говорим: «До новых встреч!». Желаем вам и вашим близким море впечатлений от будущих путешествий!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Сочи, время встречи любое в зависимости от вашего рейса
Завершение: аэропорт Сочи, после 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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