Встретимся в аэропорту Сочи и поедем в Гагру. По пути остановимся на смотровой площадке и устроим фотосессию на живописном пляже «Белые скалы», где бирюзовое море соединяется с мраморными глыбами.

При заселении в отель вас ждут приветственный напиток в лобби и мандарины в номере. Наберёмся сил после дороги, попаримся в финской сауне и поныряем в открытых бассейнах.