Этот мастер-класс для всех, кто хочет отвлечься от рутины и рабочих дел, освободить голову от лишних мыслей и расслабиться. Вы напишите акрилом любой сюжет — на выбор будет более ста референсов с разной тематикой. А я всё объясню и покажу поэтапно.
Чаще всего ко мне приходят с мыслью «я не умею рисовать», а уходят с удивлением от получившейся картины!
Чаще всего ко мне приходят с мыслью «я не умею рисовать», а уходят с удивлением от получившейся картины!
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Моя цель — раскрыть творческий почерк каждого человека. Для этого не нужны навыки рисования, каждый сможет выразить себя на холсте. Кроме того, такая перезагрузка поможет прийти в голову свежим идеям. За 3 часа вы:
- узнаете основы композиции
- научитесь гармоничному сочетанию цветов
- освоите различные техники живописи
Я расскажу вам об абстракции, градиентах и о многом другом! И помогу нарисовать картину на холсте 30 на 40 см, которая украсит ваш дом.
Организационные детали
- Мастер-класс подходит взрослым и детям с 7 лет
- Все материалы предоставляются
- По запросу можно организовать холст побольше
- Работу вы сразу заберёте домой
Количество человек на мастер-классе
- Если вы посещаете мастер-класс один/одна, то стоимость будет 6900 руб.
- Также его можно провести для большего количества участников:
— для компании 4-6 человек — 3900 руб. /чел.
— для компании от 7-10 человек — 3500 руб. /чел.
- Мастер-класс необходимо заранее бронировать и сообщить о количестве гостей: индивидуальный мастер-класс за 2 дня, в паре или в компании — за 3 дня. Это нужно для подготовки материалов к работе.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Сочи
Я художник и дизайнер интерьеров. Окончила художественную академию им. Штиглица в Санкт-Петербурге. Рисую более 15 лет и помогу раскрыть творческий почерк каждого, а не следовать шаблонам и правилам. За последние несколько лет помогла создать более 1000 картин гостям без навыков рисования. Со мной легко и интересно рисовать!Задать вопрос
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