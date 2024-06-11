Этот мастер-класс для всех, кто хочет отвлечься от рутины и рабочих дел, освободить голову от лишних мыслей и расслабиться. Вы напишите акрилом любой сюжет — на выбор будет более ста референсов с разной тематикой. А я всё объясню и покажу поэтапно. Чаще всего ко мне приходят с мыслью «я не умею рисовать», а уходят с удивлением от получившейся картины!

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Моя цель — раскрыть творческий почерк каждого человека. Для этого не нужны навыки рисования, каждый сможет выразить себя на холсте. Кроме того, такая перезагрузка поможет прийти в голову свежим идеям. За 3 часа вы:

узнаете основы композиции

научитесь гармоничному сочетанию цветов

освоите различные техники живописи

Я расскажу вам об абстракции, градиентах и о многом другом! И помогу нарисовать картину на холсте 30 на 40 см, которая украсит ваш дом.

Организационные детали

Мастер-класс подходит взрослым и детям с 7 лет

Все материалы предоставляются

По запросу можно организовать холст побольше

Работу вы сразу заберёте домой

Количество человек на мастер-классе