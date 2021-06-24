Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Мастер-класс по домашнему пивоварению

Создать свое первое пиво и насладиться панорамой Сочи

5
2 отзыва
Ощутите себя знатоком пивоварения не только в теории, но и на практике.

Вы поучаствуете во всех этапах изготовления пенного под руководством опытного пивовара и получите ответы на вопросы.

А после мастер-класса продегустируете пиво и приятно пообщаетесь, любуясь городом.
Мастер-класс по домашнему пивоварению
Мастер-класс по домашнему пивоварению
Мастер-класс по домашнему пивоварению
Мастер-класс по домашнему пивоварению
Мастер-класс по домашнему пивоварению
Мастер-класс по домашнему пивоварению
Мастер-класс по домашнему пивоварению
Мастер-класс по домашнему пивоварению
Мастер-класс по домашнему пивоварению
Мастер-класс по домашнему пивоварению
Мастер-класс по домашнему пивоварению

Что вас ожидает

Создание хмельного напитка

На мастер-классе вы попробуете помолоть солод ручной мельницей, поучаствуете в процессах фильтрации, кипячения и других стадиях приготовления пива! Каждый шаг будет сопровождаться подробным рассказом мастера-пивовара. Вы проведете время в приятной компании, узнаете о рецептуре и видах напитка и создадите свое собственное эксклюзивное пиво.

Панорама города

Пивоварение пройдет в мастерской с отличным видом на центральный Сочи: из окон открывается панорама на море, город и горы. Вечером участники смогут насладиться не только бокалом чего-нибудь прохладительного, но и красивым закатом.

Организационные детали

  • Мастер-класс длится 4-5 часов
  • В помещении есть все необходимое для пивоварения
🚩 Начало и место завершения: на улице Альпийская в городе Сочи
Выберите день для записи на мастер-класс
  • Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты.
Николай
Николай
Меня зовут Николай, я основатель мастерской вкусов. Мастерская была основана в г. Сочи в 2020 году как воплощение моей мечты варить настоящее крафтовое пиво и делится этим увлекательным ремеслом с другими людьми!
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2 настоящих отзыва от туристов

А
24 июня 2021
Это самая лучшая экскурсия с дегустацией.
Рекомендую всем.
1. Окунуться в атмосферу в пивоварения
2. Почувствовать местный колорит
3. Выпить вкусного пива
4. Узнать новое о пиве
5. Стать пивоваром
6. Проникнуться гостеприимством

В общем! Всем рекомендую!
З
13 июня 2021
Прекрасный мастер класс!!! Узнали столько интересного про пиво! Поучаствовали в варке пива! Продегустировали несколько сортов! Рекомендую сходить всем! Не только любителям пива! А какой прекрасный вид на Сочи с высоты! А ещё бонусом, отправят 6 бутылочек пива к нам на родину 🤩❗️❗️❗️

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