Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Создание хмельного напитка

На мастер-классе вы попробуете помолоть солод ручной мельницей, поучаствуете в процессах фильтрации, кипячения и других стадиях приготовления пива! Каждый шаг будет сопровождаться подробным рассказом мастера-пивовара. Вы проведете время в приятной компании, узнаете о рецептуре и видах напитка и создадите свое собственное эксклюзивное пиво.

Панорама города

Пивоварение пройдет в мастерской с отличным видом на центральный Сочи: из окон открывается панорама на море, город и горы. Вечером участники смогут насладиться не только бокалом чего-нибудь прохладительного, но и красивым закатом.

Организационные детали