Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator

Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Предлагаем вам пройтись под парусом уникальной парусной яхты Navigator - победителя многочисленных международных регат! Это титулованное судно с профессиональной командой!
Под руководством опытного капитана - настоящего морского волка, Вы сможете сами почувствовать себя настоящим моряком, постоять у штурвала! Вы пройдете краткий курс по яхтингу: попрактикуетесь в управлении яхтой, настройке парусов, отработке поворотов, удержании яхты на курсе! Поверьте, Вас ждут незабываемые впечатления!
На яхте есть все необходимое для комфортного отдыха: холодильник, посуда, три каюты, два душа, два туалета. Яхта оборудована аудиосистемой, Wi-Fi.
Максимальная вместимость: 11 человек.
По вашему желанию, мы можем организовать рыбалку в открытом море.
Время выхода уточняется по согласованию!
 Что входит
  • Аренда яхты
  • Работа капитана
  • Мини курс по яхтингу
 Что не входит
  • Еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
Время проведения: Ежедневно, время по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
ГОСТур
ГОСТур
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