Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Предлагаем вам пройтись под парусом уникальной парусной яхты Navigator - победителя многочисленных международных регат! Это титулованное судно с профессиональной командой!

Под руководством опытного капитана - настоящего морского волка, Вы сможете сами почувствовать себя настоящим моряком, постоять у штурвала! Вы пройдете краткий курс по яхтингу: попрактикуетесь в управлении яхтой, настройке парусов, отработке поворотов, удержании яхты на курсе! Поверьте, Вас ждут незабываемые впечатления!

На яхте есть все необходимое для комфортного отдыха: холодильник, посуда, три каюты, два душа, два туалета. Яхта оборудована аудиосистемой, Wi-Fi.

Максимальная вместимость: 11 человек.

По вашему желанию, мы можем организовать рыбалку в открытом море.

Время выхода уточняется по согласованию!