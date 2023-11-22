Морская баня с рыбалкой и шашлыком (Адлер)

Морская баня с рыбалкой и шашлыком

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Выбирайте развлечение по вкусу — в вашем распоряжении четыре часа.

Расслабьтесь в бане прямо на борту, насладитесь видами морского побережья или попробуйте наловить рыбы — улов можно приготовить на мангале. На палубе свободно разместится до 10 человек.
Морская баня с рыбалкой и шашлыком (Адлер)
Морская баня с рыбалкой и шашлыком (Адлер)
Морская баня с рыбалкой и шашлыком (Адлер)
Морская баня с рыбалкой и шашлыком (Адлер)
Морская баня с рыбалкой и шашлыком (Адлер)
Морская баня с рыбалкой и шашлыком (Адлер)
Ближайшие даты:
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Описание

Морская баня в открытом море, шашлык и рыбалка на специальном судне до 10 пассажиров на борту. Что вас ждет Мы подготовили для вас развлечения на любой вкус. Паримся, купаемся, рыбачим, веселимся и наслаждаемся панорамным видом гор с моря. Берите снаряжение и начинайте рыбалку — весь улов забирается вами безвозмездно. Бывают дни, когда один человек может выловить 5 кг рыбы! Если есть настроение — громко включаем музыку и начинаем веселиться. Купаемся и наслаждаемся морем и солнцем. При желании можете отдохнуть в бане. В море мы проведем 4 часа — незабываемые эмоции гарантированы! Судно оснащено для комфортного отдыха: есть душ, туалет, простыни, полотенца. Важно знать • Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям.
  • В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
  • При выходе в открытое море туристы обязаны иметь при себе удостоверение личности (дети — свидетельство о рождении).
  • Оплата только после согласования прогулки с нашим менеджером!

Ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • 4 часа морской прогулки
  • Морская баня + настоящая парная
  • Мангал
  • Рыбалка
  • Прокат удочек и спиннингов
  • Купание в море (специальная сетка сделана для зимнего периода)
  • Трансфер по Адлеру
Что не входит
  • Трансфер из других районов
  • Напитки и легкие закуски (можно взять с собой на борт)
  • Веники и прочие атрибуты для бани (розжиг, мясо, угли)
  • Еда и напитки (можно свои, любые)
Место начала и завершения?
Адлер, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! При выходе в открытое море туристы обязаны иметь при себе удостоверение личности (дети — свидетельство о рождении)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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