В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.

При выходе в открытое море туристы обязаны иметь при себе удостоверение личности (дети — свидетельство о рождении).

Оплата только после согласования прогулки с нашим менеджером!

Морская баня в открытом море, шашлык и рыбалка на специальном судне до 10 пассажиров на борту. Что вас ждет Мы подготовили для вас развлечения на любой вкус. Паримся, купаемся, рыбачим, веселимся и наслаждаемся панорамным видом гор с моря. Берите снаряжение и начинайте рыбалку — весь улов забирается вами безвозмездно. Бывают дни, когда один человек может выловить 5 кг рыбы! Если есть настроение — громко включаем музыку и начинаем веселиться. Купаемся и наслаждаемся морем и солнцем. При желании можете отдохнуть в бане. В море мы проведем 4 часа — незабываемые эмоции гарантированы! Судно оснащено для комфортного отдыха: есть душ, туалет, простыни, полотенца. Важно знать • Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям.