Что вы увидите
- Морской порт Сочи
- Прибрежную линию города
- Дворцы-санатории
- Современную застройку Сочи
- Закат (при заказе экскурсии в вечернее время)
Экскурсия в открытое море 🌊 на теплоходе увлекательное и приятное дополнение к классической релаксации на пляже и после лечебных процедур.
С борта теплохода можно полюбоваться достопримечательностями 🏛️ Сочинского побережья и понаблюдать за обитателями морских глубин. В вечернее время можно совершить прогулку 👣 "На встречу закату".
Легкий освежающий бриз, быстрые барашки морских волн и приятная встреча с белыми чайками гарантированы.
При посадке обязательно оплачивается посадочный билет: 650 руб взрослые, 350 руб дети.
Что входит
- организационный сбор
- бронь места на теплоходе на определенную дату и время услуги экскурсовода
Что не входит
- Дополнительно оплачивается: билеты 650 руб. -взрослый
- 350 руб-детский
Начало и место завершения
🚩 Сочи, Войкова 1
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна С.
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Анна С. проводит ещё 6 экскурсий
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