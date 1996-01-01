Экскурсия в открытое море 🌊 на теплоходе увлекательное и приятное дополнение к классической релаксации на пляже и после лечебных процедур.

С борта теплохода можно полюбоваться достопримечательностями 🏛️ Сочинского побережья и понаблюдать за обитателями морских глубин. В вечернее время можно совершить прогулку 👣 "На встречу закату".

Легкий освежающий бриз, быстрые барашки морских волн и приятная встреча с белыми чайками гарантированы.

При посадке обязательно оплачивается посадочный билет: 650 руб взрослые, 350 руб дети.