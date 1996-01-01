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Морская экскурсия на теплоходе в группе из порта Сочи

4
1 отзыв
Анна С.
Анна С. – Гид из Сочи
Морской круиз на теплоходе по Черному морю — обязательный пункт в программе во время отдыха в Сочи.

У вас есть возможность рассмотреть город 🏙️ с другого ракурса и увидеть все красоты курорта.

На расстоянии вытянутой руки перед вами проплывут морской порт Сочи, дворцы-санатории, набережная, а где-то вдалеке будут виднеться горы ⛰️.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 150 ₽ за человека

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Морская экскурсия на теплоходе в группе из порта Сочи
Морская экскурсия на теплоходе в группе из порта Сочи

Что вы увидите

  • Морской порт Сочи
  • Прибрежную линию города
  • Дворцы-санатории
  • Современную застройку Сочи
  • Закат (при заказе экскурсии в вечернее время)
Экскурсия в открытое море 🌊 на теплоходе увлекательное и приятное дополнение к классической релаксации на пляже и после лечебных процедур.
С борта теплохода можно полюбоваться достопримечательностями 🏛️ Сочинского побережья и понаблюдать за обитателями морских глубин. В вечернее время можно совершить прогулку 👣 "На встречу закату".
Легкий освежающий бриз, быстрые барашки морских волн и приятная встреча с белыми чайками гарантированы.
При посадке обязательно оплачивается посадочный билет: 650 руб взрослые, 350 руб дети.
Что входит
  • организационный сбор
  • бронь места на теплоходе на определенную дату и время услуги экскурсовода
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается: билеты 650 руб. -взрослый
  • 350 руб-детский
Начало и место завершения
🚩 Сочи, Войкова 1
Морская экскурсия на теплоходе в группе из порта Сочи
Морская экскурсия на теплоходе в группе из порта Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна С.
Анна С.
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1 отзыв оставили туристы

Анна С. проводит ещё 6 экскурсий

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