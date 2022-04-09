Что вас ожидает

Комфортный катер. На борту есть все необходимое: спасательные жилеты, пледы на случай непогоды, снасти для рыбалки, а также фужеры — если ваша прогулка приобретает романтический флёр.

Разнообразный отдых. Любоваться прибрежными пейзажами, устроить фотосессию, наловить рыбки, попрыгать бомбочкой в воду и принять солнечные ванны — программу выбирать вам!

Наш капитан поможет-подскажет, если будут вопросы, а ещё расскажет самое любопытное о Чёрном море и его обитателях, об управлении катером и о том, где самые рыбные места.

Организационные детали