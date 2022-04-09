Морская прогулка на катере

Проплыть вдоль берегов курорта, насладиться плеском волн и послушать рассказы капитана

Индивидуальная
Из порта Сочи вы отправитесь в короткое плавание по водам Чёрного моря.

Прекрасные виды, блики на волнах, свежий ветер — это будет полноценный отдых.

Вы сможете порыбачить и искупаться или позагорать, а наш капитан поделится морскими байками и расскажет о судоходстве в этих краях.
Морская прогулка на катере
Морская прогулка на катере
Морская прогулка на катере
Морская прогулка на катере
Морская прогулка на катере
Морская прогулка на катере
Морская прогулка на катере
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Комфортный катер. На борту есть все необходимое: спасательные жилеты, пледы на случай непогоды, снасти для рыбалки, а также фужеры — если ваша прогулка приобретает романтический флёр.

Разнообразный отдых. Любоваться прибрежными пейзажами, устроить фотосессию, наловить рыбки, попрыгать бомбочкой в воду и принять солнечные ванны — программу выбирать вам!
Наш капитан поможет-подскажет, если будут вопросы, а ещё расскажет самое любопытное о Чёрном море и его обитателях, об управлении катером и о том, где самые рыбные места.

Организационные детали

  • В случае непогоды и других непредвиденных обстоятельств прогулка может быть перенесена или отменена
  • Вы можете взять с собой бутылочку белого вина и лёгкие закуски — мы предоставим фужеры на борту

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в порту Сочи
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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