Морская прогулка на катере

Хотите искупаться в открытом море

Хотите искупаться в открытом море? Встретить рассвет или закат на борту? Устроить фотосессию, понаблюдать за дельфинами, устроить морскую экскурсия вдоль берега Олимпийского парка? Или вы мечтаете о рыбалке в море? В любом случае наша прогулка вам понравится! Мы доступны в любое время суток — утром, днем, вечером и ночью.

Капитан встретит вас у пирса, проводит на катер и проведет инструктаж безопасности.
Морская прогулка на катере
Морская прогулка на катере
Морская прогулка на катере
Морская прогулка на катере
Морская прогулка на катере
Морская прогулка на катере

Что вы увидите 🤩

  • Нижнеимеретинская бухта
  • Олимпийский парк

Что вас ждет:

  • Мы отправимся вдоль берега Нижнеимеретинской бухты. Полюбуемся на Олимпийский парк и поплывем в открытое море. Катер имеет каюту и оборудован всем необходимым снаряжением, рыболовными снастями и навигацией. Также есть электрический «GPS якорь», который удерживает судно неподвижно, в заданной точке, в независимости от течений, ветра и волны. Туалет на катере не предусмотрен.

Снасти и методы ловли рыб:

  • Классическая «ставка» — для ловли барабули, ставриды, селедки. «Ставка» — это поводок, на котором находится до 10 крючков с искусственной приманкой. При помощи небольшого грузила и спиннинга с катушкой, она опускается на дно в месте стояния катера над косяком рыбы и легким подергиванием поднимается вверх. За одну проводку можно вытаскивать до 10 рыб, на все установленные крючки! Такая рыбалка доступна всем и даже детям и доставит огромное удовольствие!
  • «Бомбарда» — рыболовная снасть, которая применяется для ловли хищных рыб. Небольшой утяжеленный поплавок закидывается при помощи спиннинга и заглубляет снасть на необходимую глубину. На конце снасти крючок с наживкой или воблер. Такой метод, применяется для ловли саргана и других рыб.
  • «Троллинг» катером — это самый азартный метод ловли. Применяется для ловли самых хищных рыб. Используются спиннинги с разными воблерами, а также специальная система, позволяющая заглублять воблеры на любую глубину проводки троллинга. Спиннинг разматывается на 100-150 метров, закрепляется на корме катера и на скорости катера, происходит троллинг. При поклевке, на катушке срабатывает специальная трещотка, после этого все зависит от вас. Нужно дотянуть рыбу до катера и вытащить! Такой способ ловли, применяется для ловли пеламиды (скумбрии) черноморской, луфаря и других крупных рыб.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Общий
10 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • катера
  • услуги капитана
  • рыболовные снасти
Что не входит
  • питание
Место начала и завершения
Имеретинский порт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в любое время

Алексей Р.
Алексей Р.
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