Хотите искупаться в открытом море? Встретить рассвет или закат на борту? Устроить фотосессию, понаблюдать за дельфинами, устроить морскую экскурсия вдоль берега Олимпийского парка? Или вы мечтаете о рыбалке в море? В любом случае наша прогулка вам понравится! Мы доступны в любое время суток — утром, днем, вечером и ночью.



Капитан встретит вас у пирса, проводит на катер и проведет инструктаж безопасности.