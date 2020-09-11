10 отзывов оставили туристы

1 час в море 🌊 — на моторной яхте 🛥 В это приключение вы отправитесь в компании капитана. В начале прогулки он расскажет об основании города Сочи и строительстве морского порта с его вокзалом, шедевром сталинского ампира.
🌊 Яхта 🛥️ пройдет около 12 км вдоль побережья, поэтому вы налюбуетесь панорамами города с воды. Увидите храм Архистратига Михаила и популярные набережные, Летний и Зимний театры, концертный зал «Юбилейный», принимающий КВН, и маяк 18 века. А вдалеке — нежно-зеленые холмы и исполинские горы ⛰️ с седыми от вечных снегов шапками.
Организационные детали
На прогулке 👣 с вами будет профессиональный капитан.
Начало и место завершения
🚩 — Морской порт Сочи
Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00 и 19:15, в пятницу в 09:00 и 19:15, в субботу и воскресенье в 11:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Просто всё очень понравилась! Очень классная яхта, прекрасная погода была. Воспоминания на всю жизнь! Спасибо большое вам!!!
Анна
29 июля 2020
Давайте будем откровенными и не станем обманывать туристов, говоря им, что они увидят дельфинов. Назовите это прогулкой на яхте по морю и не вводите в заблуждение. Капитан судна в лицо мне рассмеялся, когда я спросила, а мы увидим дельфинов?
Анастасия
28 июля 2020
Ужасная организация экскурсии. Заранее было все забронировано, но в указанный день осуществить экскурсию не удалось. Гид Александр сделал все возможное, чтобы провести экскурсию, огромное за это ему спасибо,
Наталья
27 июля 2020
Прогулка приятная, расслабляющая. Яхта удобная. Только почему-то оплату требуют до экскурсии, а не после, как указанному в билете. (у трипстера с таким подходом столкнулось в первый раз, не критично, но... ).
Анастасия
24 июля 2020
Это действительно просто прогулка на воде. Если кто-то ожидает услышать комментарии о том, что конкретно находится на берегу и что мы проплываем, то, увы, это не тот случай. Прогулка около 45-50 минут, у нас было раннее время 09:00. В контактах была указана девушка Екатерина, по прибытию созвонились с ней, обещала прийти через минуту, но так и не подошла и не перезвонила, нашли место сбора самостоятельно. Встретил нас неприветливый мужчина, не представился, проводил до пирса, сразу настоятельно потребовал оплату. Яхта небольшая, вероятно, потому, что было всего 5 человек, но чистая и ухоженная. Есть возможность выбрать места на носу или расположиться на диванчиках. Никакого инструктажа по безопасности/спасательных жилетов и прочего мы не видели. В целом получили удовлетворение от созерцания морского побережья и самого моря. Можно порекомендовать для тех, кому этого будет достаточно))
Алла
24 июля 2020
Мы прибыли на место встречи заранее и ждали отправления в указанное время 19:30. К сожалению, мы отправились в морскую прогулку только в 20:45. Нам сказали, что катеров нет и что нужно будет ждать, когда какой-нибудь катер освободиться. Мы все очень расстроились, так как прорастили красивый закат. Сама прогулка прошла хорошо. Капитан судна был очень вежливым и обходительным.
Денис
Ответ гида:Спасибо за честный отзыв! Мы закрываем с сегодняшнего дня возможность бронирования этой экскурсии на пиковые дни и часы.
Елена
22 июля 2020
Жаль дельфинов не увидела! А так все хорошо!
Анастасия
16 июля 2020
Экскурсия началась позже указанного времени. Не было предупреждения о том, что нужно ждать добора людей.
Денис
Ответ гида:Да! Сбор группы- это один из «минусов» групповых экскурсий. Загляните в мой профиль - я люблю индивидуальные экскурсии. Вот они всегда отправляются в удобное для Вас время... ;-)
Константин
10 июля 2020
Все было замечательно. Яхта в хорошем состоянии, все вовремя и без неожиданностей. Часовая прогулка в море, купания не было.
Мария
9 июля 2020
Морская прогулка длилась 40 минут, тк люди обычно не торопятся к указанному времени - отдыхают. Посмотреть виды и сделать фотографии, этого было достаточно. Спасибо!