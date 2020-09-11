10 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

1 час в море 🌊 — на моторной яхте

🛥 В это приключение вы отправитесь в компании капитана. В начале прогулки он расскажет об основании города Сочи и строительстве морского порта с его вокзалом, шедевром сталинского ампира.

🌊 Яхта 🛥️ пройдет около 12 км вдоль побережья, поэтому вы налюбуетесь панорамами города с воды. Увидите храм Архистратига Михаила и популярные набережные, Летний и Зимний театры, концертный зал «Юбилейный», принимающий КВН, и маяк 18 века. А вдалеке — нежно-зеленые холмы и исполинские горы ⛰️ с седыми от вечных снегов шапками.

Организационные детали

На прогулке 👣 с вами будет профессиональный капитан.