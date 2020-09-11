10 отзывов оставили туристы

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Морская прогулка на яхте в Сочи

Полюбоваться центром города с нового ракурса и встретиться с черноморскими дельфинами

3.8
10 отзывов
Денис
Денис – Гид из Сочи
Наслаждаясь отдыхом на моторной круизной яхте 🛥️, вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города-порта и далекие заснеженные вершины Кавказских гор ⛰️.

Узнаете краткую историю 📖 Сочи и сфотографируете дельфинов 🐬 — утром самый высокий шанс их встретить!
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Морская прогулка на яхте в Сочи
Морская прогулка на яхте в Сочи

Что вас ожидает

1 час в море 🌊 — на моторной яхте
🛥 В это приключение вы отправитесь в компании капитана. В начале прогулки он расскажет об основании города Сочи и строительстве морского порта с его вокзалом, шедевром сталинского ампира.

🌊 Яхта 🛥️ пройдет около 12 км вдоль побережья, поэтому вы налюбуетесь панорамами города с воды. Увидите храм Архистратига Михаила и популярные набережные, Летний и Зимний театры, концертный зал «Юбилейный», принимающий КВН, и маяк 18 века. А вдалеке — нежно-зеленые холмы и исполинские горы ⛰️ с седыми от вечных снегов шапками.

Организационные детали

На прогулке 👣 с вами будет профессиональный капитан.

Начало и место завершения
🚩 — Морской порт Сочи
Морская прогулка на яхте в Сочи
Морская прогулка на яхте в Сочи
Морская прогулка на яхте в Сочи
Морская прогулка на яхте в Сочи
Морская прогулка на яхте в Сочи

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00 и 19:15, в пятницу в 09:00 и 19:15, в субботу и воскресенье в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Денис
Денис
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. Букреев
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

10 отзывов оставили туристы

11 сентября 2020
Просто всё очень понравилась! Очень классная яхта, прекрасная погода была. Воспоминания на всю жизнь! Спасибо большое вам!!!
29 июля 2020
Давайте будем откровенными и не станем обманывать туристов, говоря им, что они увидят дельфинов. Назовите это прогулкой на яхте по морю и не вводите в заблуждение. Капитан судна в лицо мне рассмеялся, когда я спросила, а мы увидим дельфинов?
28 июля 2020
Ужасная организация экскурсии. Заранее было все забронировано, но в указанный день осуществить экскурсию не удалось. Гид Александр сделал все возможное, чтобы провести экскурсию, огромное за это ему спасибо,
27 июля 2020
Прогулка приятная, расслабляющая. Яхта удобная. Только почему-то оплату требуют до экскурсии, а не после, как указанному в билете. (у трипстера с таким подходом столкнулось в первый раз, не критично, но... ).
24 июля 2020
Это действительно просто прогулка на воде. Если кто-то ожидает услышать комментарии о том, что конкретно находится на берегу и что мы проплываем, то, увы, это не тот случай. Прогулка около 45-50 минут, у нас было раннее время 09:00. В контактах была указана девушка Екатерина, по прибытию созвонились с ней, обещала прийти через минуту, но так и не подошла и не перезвонила, нашли место сбора самостоятельно. Встретил нас неприветливый мужчина, не представился, проводил до пирса, сразу настоятельно потребовал оплату. Яхта небольшая, вероятно, потому, что было всего 5 человек, но чистая и ухоженная. Есть возможность выбрать места на носу или расположиться на диванчиках. Никакого инструктажа по безопасности/спасательных жилетов и прочего мы не видели. В целом получили удовлетворение от созерцания морского побережья и самого моря. Можно порекомендовать для тех, кому этого будет достаточно))
24 июля 2020
Мы прибыли на место встречи заранее и ждали отправления в указанное время 19:30. К сожалению, мы отправились в морскую прогулку только в 20:45. Нам сказали, что катеров нет и что нужно будет ждать, когда какой-нибудь катер освободиться. Мы все очень расстроились, так как прорастили красивый закат. Сама прогулка прошла хорошо. Капитан судна был очень вежливым и обходительным.
Денис
Ответ гида:Спасибо за честный отзыв! Мы закрываем с сегодняшнего дня возможность бронирования этой экскурсии на пиковые дни и часы.
22 июля 2020
Жаль дельфинов не увидела! А так все хорошо!
16 июля 2020
Экскурсия началась позже указанного времени. Не было предупреждения о том, что нужно ждать добора людей.
Денис
Ответ гида:Да! Сбор группы- это один из «минусов» групповых экскурсий. Загляните в мой профиль - я люблю индивидуальные экскурсии. Вот они всегда отправляются в удобное для Вас время... ;-)
10 июля 2020
Все было замечательно. Яхта в хорошем состоянии, все вовремя и без неожиданностей. Часовая прогулка в море, купания не было.
9 июля 2020
Морская прогулка длилась 40 минут, тк люди обычно не торопятся к указанному времени - отдыхают. Посмотреть виды и сделать фотографии, этого было достаточно. Спасибо!

Денис проводит ещё 5 экскурсий

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