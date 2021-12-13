ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30

Морская прогулка в Сочи каждый день

Взглянуть на город-курорт по-новому, плавая на яхте или катере

5
2 отзыва
В группе
до 10 чел.
Морские прогулки в Сочи и Адлере мы организуем круглый год и с радостью ждем вас! Вы насладитесь отдыхом в небольшой компании, сделаете фото-открытки и полюбуетесь видами, слушая рассказы капитана о его плаваниях и о достопримечательностях на берегу.

Сможете встретить дельфинов, проводить закат, устроить пикник на борту и искупаться в жаркие дни.
Морская прогулка в Сочи каждый день
Морская прогулка в Сочи каждый день
Морская прогулка в Сочи каждый день
Морская прогулка в Сочи каждый день
Морская прогулка в Сочи каждый день
Морская прогулка в Сочи каждый день
Морская прогулка в Сочи каждый день
Морская прогулка в Сочи каждый день
Морская прогулка в Сочи каждый день
Морская прогулка в Сочи каждый день
Морская прогулка в Сочи каждый день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🌊 Прогулка в открытом море. Наш капитан встретит вас в порту, проводит на судно — и увезет к прекрасным морским пейзажам! За 1-3 км от берега вам откроются панорамы Сочи: виды на Морской порт курорта или Имеретинскую набережную, на олимпийские объекты и, конечно, на величественные горы Кавказского хребта.

Рассказ морского волка. Вас ждет не только приключение, но и интересная информация. Путешественников всегда увлекают истории наших капитанов — у каждого из них богатый опыт плаваний.

🌄 Морские удовольствия. Если хотите встретить дельфинов — выбирайте прогулку в утренние часы, для купания в море (в теплое время года) — обеденное время, а любителям романтики и закатов подойдет вечерний вояж. Приятный бонус — на борт можно взять еду и напитки!

Организационные детали

  • В зависимости от дня начало прогулки в Сочинском порту или Имеретинском порту Адлера
  • Длительность прогулки: в Центральном Сочи — 45-60 минут, в Адлере — 1,5 часа
  • Ходим на комфортабельных катерах и парусных яхтах вместимостью до 11 человек. На борту есть спасательные жилеты, пледы и таблетки от укачивания.
  • При отмене прогулки из-за плохой погоды возможен перенос прогулки или возврат денег

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Имеретинском порту Адлера или Сочинском Морском порту
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
В
13 дек 2021
Все отлично, прогулка прошла супер, повезло увидеть дельфинов ☺️🥰 Сергей-капитан был очень внимателен.

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