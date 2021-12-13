ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30

Что вас ожидает

🌊 Прогулка в открытом море. Наш капитан встретит вас в порту, проводит на судно — и увезет к прекрасным морским пейзажам! За 1-3 км от берега вам откроются панорамы Сочи: виды на Морской порт курорта или Имеретинскую набережную, на олимпийские объекты и, конечно, на величественные горы Кавказского хребта.

⛵ Рассказ морского волка. Вас ждет не только приключение, но и интересная информация. Путешественников всегда увлекают истории наших капитанов — у каждого из них богатый опыт плаваний.

🌄 Морские удовольствия. Если хотите встретить дельфинов — выбирайте прогулку в утренние часы, для купания в море (в теплое время года) — обеденное время, а любителям романтики и закатов подойдет вечерний вояж. Приятный бонус — на борт можно взять еду и напитки!

Организационные детали