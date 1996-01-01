Увлекательная рыбалка 🐟 в акватории черного моря 🌊 на барабулю и ставриду - прямо на голый крючок. Такая ловля рыбы традиционна для приморского Сочи. Голые крючки называются ставка. Рыба на них ловится отменно, особенно под зиму и в летние месяцы.
Прогулка-рыбалка занимает около 3 часов, удочки, пледы в холодную погоду предоставляются организатором мероприятия.
После рыбалки капитан готовит улов, а туристы купаются в открытом море.
Обратите внимание - в стоимость не входит портовый сбор и оплачивается на месте
Что входит
по заявке за вами закрепляется место на яхте
Что не входит
Дополнительно оплачивается на посадке сбор (1300 руб. — взрослый, 650 руб. — детский)
Начало и место завершения
🚩 Войкова 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.