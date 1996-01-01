Увлекательная рыбалка 🐟 в акватории черного моря 🌊 на барабулю и ставриду - прямо на голый крючок. Такая ловля рыбы традиционна для приморского Сочи. Голые крючки называются ставка. Рыба на них ловится отменно, особенно под зиму и в летние месяцы.

Прогулка-рыбалка занимает около 3 часов, удочки, пледы в холодную погоду предоставляются организатором мероприятия.

После рыбалки капитан готовит улов, а туристы купаются в открытом море.

Обратите внимание - в стоимость не входит портовый сбор и оплачивается на месте