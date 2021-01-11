Экстрим по заброшенной, но чарующей «тропе» с живописными видами
Экстрим по заброшенной, но чарующей «тропе» с живописными видами. Захватывающая 2х-часовая трасса по старой Краснополянской дороге.
В течение всей поездки вас окружают завораживающие виды со смотровых площадок на бурлящую реку Мзымта.
В течение всей поездки вас окружают завораживающие виды со смотровых площадок на бурлящую реку Мзымта.
Что вы увидите 🤩
- Горы
- Смотровая площадка
- Лес
- Природа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экстрим по заброшенной, но чарующей «тропе» с живописными видами.
Захватывающая 2х-часовая трасса по старой Краснополянской дороге. В течение всей поездки вас окружают завораживающие виды со смотровых площадок на бурлящую реку Мзымта. Когда-то Краснополянская дорога была известнейшей автомобильной магистралью. Сейчас это одно из привлекательных достопримечательностей Сочи.
Ответы на вопросы
- Что входит?
- Мотоцикл
- Экипировка
- Услуги гида
- Что не входит?
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем с адреса вашего проживания в Адлере, СочиЗавершение: Адрес вашего проживания в Адлере, Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 8:00 утраЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 8:00 утра
Дмитрий Б.
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