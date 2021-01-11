Мото-тур Смотровая Красная поляна. Хребет Аибга

Экстрим по заброшенной, но чарующей «тропе» с живописными видами

Экстрим по заброшенной, но чарующей «тропе» с живописными видами. Захватывающая 2х-часовая трасса по старой Краснополянской дороге.

В течение всей поездки вас окружают завораживающие виды со смотровых площадок на бурлящую реку Мзымта.
Мото-тур Смотровая Красная поляна. Хребет Аибга
Мото-тур Смотровая Красная поляна. Хребет Аибга
Мото-тур Смотровая Красная поляна. Хребет Аибга
Мото-тур Смотровая Красная поляна. Хребет Аибга
Мото-тур Смотровая Красная поляна. Хребет Аибга

Что вы увидите 🤩

  • Горы
  • Смотровая площадка
  • Лес
  • Природа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экстрим по заброшенной, но чарующей «тропе» с живописными видами.
Захватывающая 2х-часовая трасса по старой Краснополянской дороге. В течение всей поездки вас окружают завораживающие виды со смотровых площадок на бурлящую реку Мзымта. Когда-то Краснополянская дорога была известнейшей автомобильной магистралью. Сейчас это одно из привлекательных достопримечательностей Сочи.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Мотоцикл
  • Экипировка
  • Услуги гида
Что не входит?
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса вашего проживания в Адлере, Сочи
Завершение: Адрес вашего проживания в Адлере, Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 утра
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 8:00 утра

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