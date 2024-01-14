Научиться правильно дышать, ощутить прилив сил и освободить свой разум
Занимаясь расслабляющей йогой, медитируя и выполняя дыхательные практики, вы осознаете свои эмоции и научитесь их контролировать. А ещё освоите техники для улучшения своего эмоционального состояния, которые вы сможете делать сами.
И всё это на берегу моря, с проживанием в уютном уединённом отеле и полезным 3-разовым вегетарианским питанием.
янв
Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас на ж. -д. станции Лоо или Якорная щель и отезём в отель. После заселения познакомимся, а вечером проведём первую практику йоги.
Йога, медитация и дыхательные практики
Начнём день в 07:00 с утренней йоги, а затем насладимся полезным сбалансированным завтраком. С 09:30 до 13:00 у вас будет свободное время: вы сможете погулять по берегу моря, подышать свежим бризом и побыть наедине с природой.
Днём ещё раз проведём практику йоги. Наши занятия направлены на то, чтобы убрать стресс на физическом уровне, избавиться от негативных мыслей и получить заряд энергии. Преподаватель научит вас правильно дышать, чтобы добиться контроля и осознанности в эмоциях. А ещё вы обучитесь техникам самомассажа для расслабления мышечного корсета и улучшения обменных процессов.
Прослушаем лекцию от преподавателя: разберём способ завершения стресс-реакций, исследуем тему внутренних опор, баланса, заземлённости, ясности и гибкости через глубокий контакт со своим телом. Поговорим о том, как корректно переживать кризисы на жизненном пути.
В 18:00 поужинаем, а перед сном вас ждёт ещё один йога-класс. Будем медитировать, заниматься йога-нидрой для глубокого расслабления и общаться.
Продолжение программы
Повторение программы 2-6 дня.
Продолжение программы
Повторение программы 2-6 дня.
Продолжение программы
Повторение программы 2-6 дня.
Продолжение программы
Повторение программы 2-6 дня.
Отъезд
Утром проведём финальную йога-практику и выселимся из отеля. Затем — индивидуальный трансфер до ж. -д. станции Якорная Щель или Лоо.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Ж. - д. станция Лоо или Якорная щель, время по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.