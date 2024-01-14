На Чёрное море в поисках гармонии, спокойствия и счастья: йога-тур с медитациями

Научиться правильно дышать, ощутить прилив сил и освободить свой разум

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
В туре будем избавляться от последствий стресса на физическом уровне, убирать негативные мысли, очищать разум и напитываться энергией.

Занимаясь расслабляющей йогой, медитируя и выполняя дыхательные практики, вы осознаете свои эмоции и научитесь их контролировать. А ещё освоите техники для улучшения своего эмоционального состояния, которые вы сможете делать сами.

И всё это на берегу моря, с проживанием в уютном уединённом отеле и полезным 3-разовым вегетарианским питанием.
На Чёрное море в поисках гармонии, спокойствия и счастья: йога-тур с медитациями
На Чёрное море в поисках гармонии, спокойствия и счастья: йога-тур с медитациями
На Чёрное море в поисках гармонии, спокойствия и счастья: йога-тур с медитациями
На Чёрное море в поисках гармонии, спокойствия и счастья: йога-тур с медитациями
На Чёрное море в поисках гармонии, спокойствия и счастья: йога-тур с медитациями
На Чёрное море в поисках гармонии, спокойствия и счастья: йога-тур с медитациями
На Чёрное море в поисках гармонии, спокойствия и счастья: йога-тур с медитациями
На Чёрное море в поисках гармонии, спокойствия и счастья: йога-тур с медитациями
Ближайшие даты:
14
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас на ж. -д. станции Лоо или Якорная щель и отезём в отель. После заселения познакомимся, а вечером проведём первую практику йоги.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Йога, медитация и дыхательные практики

Начнём день в 07:00 с утренней йоги, а затем насладимся полезным сбалансированным завтраком. С 09:30 до 13:00 у вас будет свободное время: вы сможете погулять по берегу моря, подышать свежим бризом и побыть наедине с природой.

Днём ещё раз проведём практику йоги. Наши занятия направлены на то, чтобы убрать стресс на физическом уровне, избавиться от негативных мыслей и получить заряд энергии. Преподаватель научит вас правильно дышать, чтобы добиться контроля и осознанности в эмоциях. А ещё вы обучитесь техникам самомассажа для расслабления мышечного корсета и улучшения обменных процессов.

Прослушаем лекцию от преподавателя: разберём способ завершения стресс-реакций, исследуем тему внутренних опор, баланса, заземлённости, ясности и гибкости через глубокий контакт со своим телом. Поговорим о том, как корректно переживать кризисы на жизненном пути.

В 18:00 поужинаем, а перед сном вас ждёт ещё один йога-класс. Будем медитировать, заниматься йога-нидрой для глубокого расслабления и общаться.

Йога, медитация и дыхательные практикиЙога, медитация и дыхательные практикиЙога, медитация и дыхательные практикиЙога, медитация и дыхательные практики
3 день

Продолжение программы

Повторение программы 2-6 дня.

Продолжение программыПродолжение программыПродолжение программыПродолжение программы
4 день

Продолжение программы

Повторение программы 2-6 дня.

5 день

Продолжение программы

Повторение программы 2-6 дня.

6 день

Продолжение программы

Повторение программы 2-6 дня.

7 день

Отъезд

Утром проведём финальную йога-практику и выселимся из отеля. Затем — индивидуальный трансфер до ж. -д. станции Якорная Щель или Лоо.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ж. - д. станция Лоо или Якорная щель, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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