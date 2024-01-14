Начнём день в 07:00 с утренней йоги, а затем насладимся полезным сбалансированным завтраком. С 09:30 до 13:00 у вас будет свободное время: вы сможете погулять по берегу моря, подышать свежим бризом и побыть наедине с природой.

Днём ещё раз проведём практику йоги. Наши занятия направлены на то, чтобы убрать стресс на физическом уровне, избавиться от негативных мыслей и получить заряд энергии. Преподаватель научит вас правильно дышать, чтобы добиться контроля и осознанности в эмоциях. А ещё вы обучитесь техникам самомассажа для расслабления мышечного корсета и улучшения обменных процессов.

Прослушаем лекцию от преподавателя: разберём способ завершения стресс-реакций, исследуем тему внутренних опор, баланса, заземлённости, ясности и гибкости через глубокий контакт со своим телом. Поговорим о том, как корректно переживать кризисы на жизненном пути.

В 18:00 поужинаем, а перед сном вас ждёт ещё один йога-класс. Будем медитировать, заниматься йога-нидрой для глубокого расслабления и общаться.