Красивая природная экскурсия на пол дня для тех, кто хочет побывать в каньоне реки Псахо. Он просто невероятен! Раньше был доступен лишь для скалолазов. Зато сейчас часть его оборудовали для туристов: дорожки, ступеньки, беседки. Гуляя по нему, вы ощутите себя на другой планете, где растут совершенно необычные деревья. Они будто одеты в зеленую форму и куда-то спешат. Каждое по-своему: одно полностью облачилось, второе надело только верх, а третье успело лишь натянуть обувь. Всю эту сказочную атмосферу создает самшитовый лес. Удивительное зрелище!
Ущелье Ахцу и женский монастырь
Ущелье Ахцу — живописное место. Там горы взмывают в небо, а внизу звучит Мзымта — крупнейшая река Сочи. Именно в нем была построена самая первая дорога на Красную Поляну.
Женский монастырь расположился на реке берегу реки Псахо. На территории возвышаются несколько храмов, в которых хранятся частицы святых Киево-Печерской лавры, святых мощей Николая Чудотворца и Пантелеимона Целителя.
Важная информация
Забираем туристов только в пределах Адлерского района;
старт джип-тура в 13:00, окончание в районе 18:00;
авто вместимостью до 8 чел (Уаз патриот);
с собой взять воду, тепло одеться и одеть удобную обувь;
можно деткам с предоставлением детского кресла, пенсионерам также доступно, экскурсия не экстремальная.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер туда-обратно
Водитель-гид
Все локации по маршруту
Дегустации вина
Страховка
Что не входит
Экологический сбор на каньон (200 руб. /чел.)
Обед по желанию в кафе
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Забираем туристов только в пределах Адлерского района
Старт джип-тура в 13:00, окончание в районе 18:00
Авто вместимостью до 8 чел (Уаз патриот)
С собой взять воду, тепло одеться и одеть удобную обувь
Можно деткам с предоставлением детского кресла, пенсионерам также доступно, экскурсия не экстремальная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Мария — ваш гид в Сочи
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