Каньон реки Псахо

Красивая природная экскурсия на пол дня для тех, кто хочет побывать в каньоне реки Псахо. Он просто невероятен! Раньше был доступен лишь для скалолазов. Зато сейчас часть его оборудовали для туристов: дорожки, ступеньки, беседки. Гуляя по нему, вы ощутите себя на другой планете, где растут совершенно необычные деревья. Они будто одеты в зеленую форму и куда-то спешат. Каждое по-своему: одно полностью облачилось, второе надело только верх, а третье успело лишь натянуть обувь. Всю эту сказочную атмосферу создает самшитовый лес. Удивительное зрелище!

Ущелье Ахцу и женский монастырь

Ущелье Ахцу — живописное место. Там горы взмывают в небо, а внизу звучит Мзымта — крупнейшая река Сочи. Именно в нем была построена самая первая дорога на Красную Поляну.

Женский монастырь расположился на реке берегу реки Псахо. На территории возвышаются несколько храмов, в которых хранятся частицы святых Киево-Печерской лавры, святых мощей Николая Чудотворца и Пантелеимона Целителя.

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