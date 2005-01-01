Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами.

Увидите водопады — Влюбленных, Гегский, Девичьи и Мужские слезы. С опытным инструктором доберетесь до Голубого озера и озера Рица, Чабгарского карниза, Юпшарского каньона, который из-за необычной формы зовется «каменным мешком».

Прогуляетесь 👣 по подвесному мосту через реку Бзыбь, попробуете абхазское вино 🍷 и заглянете на пасеку. Мы с вами попадем в ресторан «Гагрипш» и искупаемся в чистейшем море 🌊 на пляже у Колоннады в Гагре.