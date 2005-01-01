Вечернее купание в чистейшем море на пляже возле городской Колоннады в Гаграх
Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами.
Увидите водопады — Влюбленных, Гегский, Девичьи и Мужские слезы. С опытным инструктором доберетесь до Голубого озера и озера Рица, Чабгарского карниза, Юпшарского каньона, который из-за необычной формы зовется «каменным мешком».
Прогуляетесь 👣 по подвесному мосту через реку Бзыбь, попробуете абхазское вино 🍷 и заглянете на пасеку. Мы с вами попадем в ресторан «Гагрипш» и искупаемся в чистейшем море 🌊 на пляже у Колоннады в Гагре.
🚩 Начало: Забираем с адреса вашего проживания в Адлере
🏁 Место завершения: Привозим к месту вашего проживания в Адлере
Что входит
Услуги экскурсовода
Трансфер по Адлеру
Экологический сбор на озере Рица (350 руб. /чел.)
Дегустации напитков, сыра, копченостей.
Что не входит
Трансфер в Красную Поляну и центральный Сочи (500 руб. /чел., при условии группы от 7 человек)
Питание (по желанию).
Время проведения: Ежедневно с 7:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.