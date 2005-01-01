На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей

4
3 отзыва
Дмитрий Б.
Дмитрий Б. – Гид из Сочи
Такой Абхазии вы еще не видели! Приглашаем вас в путешествие по самым гостеприимным и живописным местам, где вы увидите мощные водопады и изумрудные озера, попробуете блюда абхазской кухни 🥧 и местное вино 🍷, посетите ресторан «Гагрипш» и окунетесь в прозрачную морскую воду на Гагрском пляже.
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Экскурсия

2 200 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей

Что вы увидите 🤩

  • Известный ресторан «Гагрипш»
  • Смотровая площадка г. Гагра
  • Белые скалы (с купанием)
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Пасека и винный погреб
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон (Каменный мешок)
  • Чабгарский карниз и смотровая «Прощай Родина»
  • Жемчужина Абхазии – Озеро Рица
  • Водопад «Влюбленных»
  • Водопад «Гегский»
  • Вечернее купание в чистейшем море на пляже возле городской Колоннады в Гаграх
Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами.
Увидите водопады — Влюбленных, Гегский, Девичьи и Мужские слезы. С опытным инструктором доберетесь до Голубого озера и озера Рица, Чабгарского карниза, Юпшарского каньона, который из-за необычной формы зовется «каменным мешком».
Прогуляетесь 👣 по подвесному мосту через реку Бзыбь, попробуете абхазское вино 🍷 и заглянете на пасеку. Мы с вами попадем в ресторан «Гагрипш» и искупаемся в чистейшем море 🌊 на пляже у Колоннады в Гагре.
🚩 Начало: Забираем с адреса вашего проживания в Адлере
🏁 Место завершения: Привозим к месту вашего проживания в Адлере
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Трансфер по Адлеру
  • Экологический сбор на озере Рица (350 руб. /чел.)
  • Дегустации напитков, сыра, копченостей.
Что не входит
  • Трансфер в Красную Поляну и центральный Сочи (500 руб. /чел., при условии группы от 7 человек)
  • Питание (по желанию).
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
Время проведения: Ежедневно с 7:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
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