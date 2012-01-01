Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Я работаю с командой профессиональных гидов, увлеченных историей нашего края. Каждый из них увлечет вас рассказами о прошлой и современной жизни Сочи и других городов региона. А необычный формат экскурсии — на электросамокатах — поможет охватить больше достопримечательностей, но не лишит вас удовольствия прочувствовать атмосферу, до которой бывает трудно «дотянуться», если вы путешествуете по городу на автомобиле или автобусе. Добро пожаловать к нам в гости!

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