Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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На электросамокатах по Олимпийскому парку!

Услышать о возведении спортивных объектов, объехать огромную территорию и не устать

Николай
Николай – представитель из Сочи
Мощные, современные, быстрые — наши электросамокаты помогут быстро и с комфортом объехать главные стадионы и арены Олимпийского парка.

Вы узнаете, как готовились к Олимпиаде, как проходило одно из самых значимых спортивных событий в России и как сегодня используются эти объекты.

А завершим мы на Медаль-плаза, где вас будет ждать шоу Танцующего фонтана ⛲.
Задать вопросОбычно отвечает за 33 ч.
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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На электросамокатах по Олимпийскому парку!
На электросамокатах по Олимпийскому парку!

Что вас ожидает

Во время нашей необычной и стремительной экскурсии 🧭 вы увидите:

  • Стадион Фишт: здесь прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. Вы узнаете секрет его названия и поразитесь вместимости арены.
  • Стадион Шайба — его оформление вдохновлено снежными бурями, а благодаря множеству лифтов и пандусов он доступен для всех посетителей.
  • Стадион Большой, напоминающий замерзшую жемчужную каплю, прикрытую белой раковиной.
  • Арена Ледяной куб — вы узнаете, для чего ее возводили в чем специфика конструкций.
  • Конькобежный центр Адлер-Арена, где проходил Чемпионат России по классическому многоборью уже в декабре 2012 года
  • Тренировочный центр Волосожар и Транькова — тут не только проходят тренировки спортсменов, но и открыт прокат коньков для всех желающих.
  • Ледовый дворец Айсберг, особенно эффектный при вечерней подсветке: здесь проводят чемпионаты по вольной борьбе и боксу, конкурсные мероприятия Новой волны, а так же мюзиклы Ильи Авербуха.

Кроме того, вы осмотрите трассу Формулы-1, которая огибает большинство Олимпийских объектов — при желании можно арендовать гоночный болид и почувствовать себя гонщиком. А завершим мы на Олимпийской (Медальной) площади: в 18-00 здесь ежедневно проходит представление Танцующего фонтана ⛲, которым вы сможете насладиться после экскурсии.

Организационные детали

  • Самокаты нашего шерингового сервиса будут ожидать вас в месте сбора.
  • Экскурсия продлится до 18. 00 и закончится к началу Шоу поющих фонтанов. До 19. 00 вы сможете любоваться выступлением, катаясь на самокатах по Медальной площади. До 19. 10 нужно будет вернуть самокаты на место начала экскурсии.
  • К управлению электросамокатами допускаются путешественники старше 14 лет
  • Перед экскурсией будет обязательный инструктаж по технике безопасности
Начало и место завершения
🚩 у входа в Сочи-Парк
На электросамокатах по Олимпийскому парку!
На электросамокатах по Олимпийскому парку!
На электросамокатах по Олимпийскому парку!
На электросамокатах по Олимпийскому парку!
На электросамокатах по Олимпийскому парку!

Экскурсия проводится ежедневно в 16:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Николай
Николай
Я работаю с командой профессиональных гидов, увлеченных историей нашего края. Каждый из них увлечет вас рассказами о прошлой и современной жизни Сочи и других городов региона. А необычный формат экскурсии — на электросамокатах — поможет охватить больше достопримечательностей, но не лишит вас удовольствия прочувствовать атмосферу, до которой бывает трудно «дотянуться», если вы путешествуете по городу на автомобиле или автобусе. Добро пожаловать к нам в гости!
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