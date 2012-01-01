Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Во время нашей необычной и стремительной экскурсии 🧭 вы увидите:
Стадион Фишт: здесь прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. Вы узнаете секрет его названия и поразитесь вместимости арены.
Стадион Шайба — его оформление вдохновлено снежными бурями, а благодаря множеству лифтов и пандусов он доступен для всех посетителей.
Стадион Большой, напоминающий замерзшую жемчужную каплю, прикрытую белой раковиной.
Арена Ледяной куб — вы узнаете, для чего ее возводили в чем специфика конструкций.
Конькобежный центр Адлер-Арена, где проходил Чемпионат России по классическому многоборью уже в декабре 2012 года
Тренировочный центр Волосожар и Транькова — тут не только проходят тренировки спортсменов, но и открыт прокат коньков для всех желающих.
Ледовый дворец Айсберг, особенно эффектный при вечерней подсветке: здесь проводят чемпионаты по вольной борьбе и боксу, конкурсные мероприятия Новой волны, а так же мюзиклы Ильи Авербуха.
Кроме того, вы осмотрите трассу Формулы-1, которая огибает большинство Олимпийских объектов — при желании можно арендовать гоночный болид и почувствовать себя гонщиком. А завершим мы на Олимпийской (Медальной) площади: в 18-00 здесь ежедневно проходит представление Танцующего фонтана ⛲, которым вы сможете насладиться после экскурсии.
Организационные детали
Самокаты нашего шерингового сервиса будут ожидать вас в месте сбора.
Экскурсия продлится до 18. 00 и закончится к началу Шоу поющих фонтанов. До 19. 00 вы сможете любоваться выступлением, катаясь на самокатах по Медальной площади. До 19. 10 нужно будет вернуть самокаты на место начала экскурсии.
К управлению электросамокатами допускаются путешественники старше 14 лет
Перед экскурсией будет обязательный инструктаж по технике безопасности
Начало и место завершения
🚩 у входа в Сочи-Парк
Экскурсия проводится ежедневно в 16:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я работаю с командой профессиональных гидов, увлеченных историей нашего края. Каждый из них увлечет вас рассказами о прошлой и современной жизни Сочи и других городов региона. А необычный формат экскурсии — на электросамокатах — поможет охватить больше достопримечательностей, но не лишит вас удовольствия прочувствовать атмосферу, до которой бывает трудно «дотянуться», если вы путешествуете по городу на автомобиле или автобусе. Добро пожаловать к нам в гости!