На лошадях к каньону Белые скалы

Конный Д.
Конный Д. – Гид из Сочи
Представьте себя верхом на красивом жеребце.

Конь неспешно везет вас по прохладному лесу 🌲.

Вокруг — живописная природа, поют птицы, где-то поблизости плещется река.

Наконец вы добираетесь до каньона.

Где-то внизу поблескавает бирюзовая река...

Представили? Мы покажем вам эти места и поможем оседлать лошадь.

В пути вас будет сопровождать инструктор, который расскажет вам о Сочи и тех местах, в которых вы окажетесь.

Аренда лошадей уже включена в стоимость.

Вы можете выбрать один из двух маршрутов по окрестностям Сочи, попытать себя в верховой езде и насладиться черноморской природой.
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На лошадях к каньону Белые скалы
На лошадях к каньону Белые скалы

Что вы увидите

  • Каньон Белые скалы
Что вас ожидает:Маршрут Белые Скалы — маршрут начинается от конюшни, куда доставляет наша машина бесплатно от остановки Хоста мост. Этот маршрут сначала солнечный, а затем вы окунаетесь в прохладу очень густого леса, подъезжая на лошадях вплотную к тропе, по которой можно спуститься пешком к каньону Белые скалы и реке Хоста.
Извилистая тропа оснащена перилами и лавочками для удобства туристов. Спускаясь по тропе к скалам не покидает ощущение первобытности реликтового леса и пышнорастущие папоротники, вечнозеленые лианы и самшит добавляют красоты и впечатлений. На самом каньоне Белые скалы у гостей достаточно времени для прогулок, перекуса и купания. Маршрут подходит и для детей и для взрослых, одинаково будет интересен и новичкам и уже бывалые всадникам.
В стоимость входит экологический сбор 200р/чел
Важная информация:• С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, дождевик и т. п. );
  • Родитель может посадить маленького ребенка к себе в седло — тогда оплата только за 1 лошадь, которая катает двух человек. Обычно дети до 4-х лет могут поместиться в одном седле со взрослым;
  • Дети с 5 до 9 лет могут ехать в сопровождении инструктора за отдельную оплату, дети старшего возраста едут на отдельной лошади;
  • Обязательно одевать удобную, спортивную обувь.
+Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Аренда лошадей.
Что не входит
  • Стоимость билета в каньон Белые скалы: 250 руб. для взрослых, 150 руб. для детей с 7 до 14 лет (при выборе Маршрута 2)
  • Личные расходы (возьмите с собой воду, перекус)
  • Перекус в кафе и заказ бани (по желанию, заранее).
Начало
🚩 Сочи, село Красная воля, ост. Хоста мост
Место завершения
🏁 Сочи, село Красная воля ост. Хоста мост
На лошадях к каньону Белые скалы
На лошадях к каньону Белые скалы
На лошадях к каньону Белые скалы
На лошадях к каньону Белые скалы

Доступно Ежедневно в 10:00, 14:00, 18. 00

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Конный Д.
Конный Д.
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