Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Даниил. В юношестве я занимался экстремальными водными видами спорта. 20 лет назад начал водить маленькие группы в горы, это были друзья и однокурсники. С тех пор не могу долго находиться в городе, горы и природа тянут к себе.