Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Все краски Абхазии Вы посетите самые знаменитые природные достопримечательности 🏛️ страны. В программе экскурсии:
Гегский водопад — 70-метровый горный водопад, который покорит вас мощью, красотой и величием. Я расскажу, как он образовался и с чем связано его название.
Озеро Рица — «визитная карточка» Абхазии. Вы насладитесь фантастическими видами и раскроете подробности ледниково-тектонического происхождения озера. А также по желанию посетите расположенную на берегу дачу Сталина и рассмотрите историческую мебель и аутентичные предметы интерьера.
Юпшарский каньон — свисающий со скальных карнизов и заросший мхом и плющом, он запомнится вам как одно из самых красивых 🤩 и таинственных мест страны. Я расскажу, почему его называют «каменный мешок» и какие истории 📖 с ним связаны.
Голубое озеро — небольшое, но удивительно живописное карстовое озеро. Вы узнаете, почему в нем не водится рыба 🐟, не растет планктон и не обитают животные. А также: с чем связан его удивительно яркий цвет, не теряющий красок даже в самую ненастную погоду.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном и проходимом внедорожнике Toyota Land Cruiser 80
В стоимость не включены: экологический сбор — 350 рублей с человека, экскурсия ⛳ по даче Сталина — 150 рублей с человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 у ж/д станции
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Даниил. В юношестве я занимался экстремальными водными видами спорта. 20 лет назад начал водить маленькие группы в горы, это были друзья и однокурсники. С тех пор не могу долго находиться в городе, горы и природа тянут к себе.