Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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На внедорожнике — к самым живописным местам Абхазии!

Гегский водопад, озеро Рица, Юпшарский каньон и Голубое озеро за один день

Даниил
Даниил – Гид из Сочи
Абхазия покорит вас величественными горами, кристально чистыми озерами, скалами и каньонами.

Я раскрою секреты, которые бережно хранит местная природа, и поделюсь особенностями абхазского менталитета.

А если вам захочется углубиться в историю 📖, мы заедем на дачу Сталина с аутентичным интерьером середины прошлого века.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 300 ₽ за экскурсию

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На внедорожнике — к самым живописным местам Абхазии!
На внедорожнике — к самым живописным местам Абхазии!

Что вас ожидает

Все краски Абхазии
Вы посетите самые знаменитые природные достопримечательности 🏛️ страны. В программе экскурсии:

  • Гегский водопад — 70-метровый горный водопад, который покорит вас мощью, красотой и величием. Я расскажу, как он образовался и с чем связано его название.
  • Озеро Рица — «визитная карточка» Абхазии. Вы насладитесь фантастическими видами и раскроете подробности ледниково-тектонического происхождения озера. А также по желанию посетите расположенную на берегу дачу Сталина и рассмотрите историческую мебель и аутентичные предметы интерьера.
  • Юпшарский каньон — свисающий со скальных карнизов и заросший мхом и плющом, он запомнится вам как одно из самых красивых 🤩 и таинственных мест страны. Я расскажу, почему его называют «каменный мешок» и какие истории 📖 с ним связаны.
  • Голубое озеро — небольшое, но удивительно живописное карстовое озеро. Вы узнаете, почему в нем не водится рыба 🐟, не растет планктон и не обитают животные. А также: с чем связан его удивительно яркий цвет, не теряющий красок даже в самую ненастную погоду.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном и проходимом внедорожнике Toyota Land Cruiser 80
  • В стоимость не включены: экологический сбор — 350 рублей с человека, экскурсия ⛳ по даче Сталина — 150 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 у ж/д станции
На внедорожнике — к самым живописным местам Абхазии!
На внедорожнике — к самым живописным местам Абхазии!
На внедорожнике — к самым живописным местам Абхазии!
На внедорожнике — к самым живописным местам Абхазии!
На внедорожнике — к самым живописным местам Абхазии!
На внедорожнике — к самым живописным местам Абхазии!
На внедорожнике — к самым живописным местам Абхазии!
На внедорожнике — к самым живописным местам Абхазии!
На внедорожнике — к самым живописным местам Абхазии!
На внедорожнике — к самым живописным местам Абхазии!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Даниил
Даниил
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Даниил. В юношестве я занимался экстремальными водными видами спорта. 20 лет назад начал водить маленькие группы в горы, это были друзья и однокурсники. С тех пор не могу долго находиться в городе, горы и природа тянут к себе.
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