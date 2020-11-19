Морская прогулка - обязательная часть полноценного отдыха в Сочи
Морская прогулка - обязательная часть полноценного отдыха в Сочи.
Индивидуально, для влюбленной пары, дружной семьи или веселой компании.
Комфортные условия и опытный дружелюбный капитан. Незабываемая прогулка, провожаем закат, фотосессии, купаемся в открытом море и загораем.
Индивидуально, для влюбленной пары, дружной семьи или веселой компании.
Комфортные условия и опытный дружелюбный капитан. Незабываемая прогулка, провожаем закат, фотосессии, купаемся в открытом море и загораем.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет:
- Морская прогулка — обязательная часть полноценного отдыха в Сочи. Индивидуально, для влюбленной пары, дружной семьи или веселой компании. Комфортные условия и опытный дружелюбный капитан.
- Незабываемая прогулка, провожаем закат, фотосессии, купаемся в открытом море и загораем.
- Организовать праздник на борту или спланировать собственную программу.
Любой формат. Море радости и волны удовольствия для Вас!
- Вместимость 1 капитан +11 пассажиров максимум
- Аудиосистема с Блютус
- Холодильник
- Гальюн (туалет)
- Набор посуды на борту
- Полный набор спасательного и противопожарного оборудования
Ответы на вопросы
- Что входит?
- Все необходимое для комфортного отдыха на борту
- Байки от капитана))
- Что не входит?
- Трансфер до причала и после
- Алкогольные напитки и продукты
- Место начала и завершения?
- Сочи, ул. Несербская, 1 А, центральный причал Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 8:00-21:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день с 8:00-21:00
Никита Л.
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