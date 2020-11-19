На яхте «Бриз» по Черному морю

Морская прогулка - обязательная часть полноценного отдыха в Сочи

Морская прогулка - обязательная часть полноценного отдыха в Сочи.

Индивидуально, для влюбленной пары, дружной семьи или веселой компании.

Комфортные условия и опытный дружелюбный капитан. Незабываемая прогулка, провожаем закат, фотосессии, купаемся в открытом море и загораем.
На яхте «Бриз» по Черному морю
На яхте «Бриз» по Черному морю
На яхте «Бриз» по Черному морю
На яхте «Бриз» по Черному морю
На яхте «Бриз» по Черному морю
На яхте «Бриз» по Черному морю
На яхте «Бриз» по Черному морю
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет:

  • Морская прогулка — обязательная часть полноценного отдыха в Сочи. Индивидуально, для влюбленной пары, дружной семьи или веселой компании. Комфортные условия и опытный дружелюбный капитан.
  • Незабываемая прогулка, провожаем закат, фотосессии, купаемся в открытом море и загораем.
  • Организовать праздник на борту или спланировать собственную программу.
Любой формат. Море радости и волны удовольствия для Вас!
  • Вместимость 1 капитан +11 пассажиров максимум
  • Аудиосистема с Блютус
  • Холодильник
  • Гальюн (туалет)
  • Набор посуды на борту
  • Полный набор спасательного и противопожарного оборудования

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Все необходимое для комфортного отдыха на борту
  • Байки от капитана))
Что не входит?
  • Трансфер до причала и после
  • Алкогольные напитки и продукты
Место начала и завершения?
Сочи, ул. Несербская, 1 А, центральный причал Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 8:00-21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день с 8:00-21:00

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