Хотите что бы вас все спрашивали, где сделаны ваши потрясающие фото? Тогда этот тур для вас!
Я поделюсь с вами фотолокациями, о которых знают только местные жители. Мы не только посетим эти замечательные места, но и узнаем их историю и современность.
Что Вас ждет:
- Сначала мы поедем на чайные плантации, где получаются безумно красивые фото в утренние часы.
- Далее мы перенесемся в парк водопадов на реке Дикарка и посетим 5 водопадов! Необычные фото и видео вам обеспеченны.
- Далее мы поедем в Новалищенский каньон, где по мимо потрясных фото, можно прекрасно пообедать на природе и искупаться в чистейшей воде.
- После переедем в каньон Чертовы ворота, не менее сказочная локация. При желании можем прогуляться до Хостинской крепости в Тисо — самшитовой роще.
- Далее мы поедем на заброшенный ресторан Ахун, который величественно напоминает нам о советском величии, канувшим в лето. Но в отличии от санатория Орджаникидзе и дачи Квитко там не так многолюдно, что позволит сделать фото без посторонних в кадре.
- Завершаем наш день на смотровой башне Ахун, где во время заката наблюдаем с высоты птичьего полета, как огромный огненный шар медленно тонет в море на фоне города. Гуляем, наслаждаемся, фотографируем и слушаем гида!
- Так же, во время движения, гид расскажет вам о Сочи, ответит на любые ваши вопросы.
- Маршрут можно корректировать исходя из ваших пожеланий, добавить интересные вам места или что — то убрать. Есть знакомые фотографы, которые могут сделать вам профессиональное портфолио.