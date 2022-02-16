Неизведанная Восточная Абхазия

Вас ждет интереснейший экскурсионный тур по главным природным и историческим достопримечательностям Восточной Абхазии

Индивидуальная
Вас ждет интереснейший экскурсионный тур по главным природным и историческим достопримечательностям Восточной Абхазии.

Тур удивит вас и впечатлит своей насыщенностью и спецификой, раскроет за один день природу, колорит, культуру, нравы, архитектуру этой страны.
Неизведанная Восточная Абхазия
Неизведанная Восточная Абхазия
Неизведанная Восточная Абхазия
Неизведанная Восточная Абхазия
Неизведанная Восточная Абхазия
Неизведанная Восточная Абхазия

Что вы можете увидеть 🤩

  • Водопады Святой, Ирина, Великан
  • Города Акармара и Ткуарчал
  • Термальный источник Кындыг
  • Дворец Смецкого
  • Пещера Абскрила
  • Ресторан Гагрипш
  • Колонада в Гаграх
  • Набережная Сухума
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Вас ждет интереснейший экскурсионный тур по главным природным и историческим достопримечательностям Восточной Абхазии. Тур удивит вас и впечатлит своей насыщенностью и спецификой, раскроет за один день природу, колорит, культуру, нравы, архитектуру этой страны.

Кодорское ущелье

Вы увидите водопады, подъём к которым будет на джипах — Ирина, Святой, Великан. Они с чистейшей водой, имеющей минеральный вкус, мы с вами пройдемся под мощью одного из них. Заглянем в пещеру Абскрила, названную по имени героя Абхазкого эпоса. Внутри нее бежит подводная река. После отведаем местную кухню в Апацхе.

Гагры и Сухум

Увидим Колонаду, легендарный ресторан Гагрипш, санаторий Грузия. Прогуляемся по набережной Сухума — города контрастов и отведаем кофе, в знаменитой Брехаловке.

Термальные источники

А еще мы отправимся в Кындыг — шикарное место для отдыха и оздоровления. Здесь воздух насыщен морем и эвкалиптом.

Заброшенные дворцы и города-призраки

Увидите шахтерские города Акармара и Ткварчал, а также Дворец Смецкого.
Любителям оружия
  • Стрелковый клуб, в котором есть всё, от пистолета до пулемета.

Организационные моменты:

  • Вас ждет подарок — видеопутешествие!
  • Маршрут всегда можем скорректировать по вашему желанию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Билеты в Национальный парк (200 руб. / взрослый)
  • Билеты в пещеру (150 руб. / чел., по желанию)
  • Стрелковый клуб (по желанию)
  • Еда
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: В любой день, по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день, по договоренности

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