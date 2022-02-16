Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Вас ждет интереснейший экскурсионный тур по главным природным и историческим достопримечательностям Восточной Абхазии. Тур удивит вас и впечатлит своей насыщенностью и спецификой, раскроет за один день природу, колорит, культуру, нравы, архитектуру этой страны.

Кодорское ущелье

Вы увидите водопады, подъём к которым будет на джипах — Ирина, Святой, Великан. Они с чистейшей водой, имеющей минеральный вкус, мы с вами пройдемся под мощью одного из них. Заглянем в пещеру Абскрила, названную по имени героя Абхазкого эпоса. Внутри нее бежит подводная река. После отведаем местную кухню в Апацхе.

Гагры и Сухум

Увидим Колонаду, легендарный ресторан Гагрипш, санаторий Грузия. Прогуляемся по набережной Сухума — города контрастов и отведаем кофе, в знаменитой Брехаловке.

Термальные источники

А еще мы отправимся в Кындыг — шикарное место для отдыха и оздоровления. Здесь воздух насыщен морем и эвкалиптом.

Заброшенные дворцы и города-призраки

Увидите шахтерские города Акармара и Ткварчал, а также Дворец Смецкого.

Любителям оружия

Стрелковый клуб, в котором есть всё, от пистолета до пулемета.

Организационные моменты: