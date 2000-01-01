Незабываемый Новый Афон

Наше путешествие мы начнем в самом известном городе Абхазии - Гагре, где прогуляемся по парку принца...

Наше путешествие мы начнем в самом известном городе Абхазии — Гагре, где прогуляемся по парку принца Ольденбургского, сфотографируемся у визитных карточек города — Колоннады и ресторана Гагрипш. Затем мы поедем в город Новый Афон, где посетим Новоафонский монастырь, побываем в Приморском парке с лебединым озером, прогуляемся к заброшенной железнодорожной станции Псырцха, где Вы сделаете очень атмосферные фото.

По желанию вы сможете посетить Новоафонскую пещеру и грот Симона Канонита.
Незабываемый Новый Афон
Незабываемый Новый Афон
Незабываемый Новый Афон
Незабываемый Новый Афон
Незабываемый Новый Афон
Незабываемый Новый Афон

Что вы увидите 🤩

  • Новоафонский мужской монастырь
  • 👌 станция Псырцха
  • 👌 рукотворный водопад
  • 👌 Новоафонская пещера
  • 👌 грот Симона Канонита
  • 👌 Анакопийская крепость (часть пути пешком)
  • 👌 Лебединое озеро с рыбками
  • 👌 фотолокация у водопада
Наше путешествие мы начнем в самом известном городе Абхазии - Гагре, где прогуляемся по парку принца Ольденбургского, сфотографируемся у визитных карточек города - Колоннады и ресторана Гагрипш.
Затем мы поедем в город Новый Афон, где посетим Новоафонский монастырь, побываем в Приморском парке с лебединым озером, прогуляемся к заброшенной железнодорожной станции Псырцха, где Вы сделаете очень атмосферные фото. По желанию вы сможете посетить Новоафонскую пещеру и грот Симона Канонита.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в Пещеру 500 р
  • Грот Симона Кананита 200р
  • Обед
Место начала и завершения
Адрес вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

Марина М.
Марина М.
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