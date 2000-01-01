Наше путешествие мы начнем в самом известном городе Абхазии - Гагре, где прогуляемся по парку принца Ольденбургского, сфотографируемся у визитных карточек города - Колоннады и ресторана Гагрипш.

Затем мы поедем в город Новый Афон, где посетим Новоафонский монастырь, побываем в Приморском парке с лебединым озером, прогуляемся к заброшенной железнодорожной станции Псырцха, где Вы сделаете очень атмосферные фото. По желанию вы сможете посетить Новоафонскую пещеру и грот Симона Канонита.