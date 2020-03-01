Гастрономические экскурсии в Сочи

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Познавательные посиделки у костра, гитара, еда на гриле и сны под звездами

Александр
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Александр – представитель гидов
Если вы уже освоили главные сочинские маршруты, и хочется дополнить отдых настоящими атмосферными впечатлениями, то вам сюда! В нашей компании вы проведете ночь на красивом безлюдном пляже: под шепот соленого моря, звуки потрескивающего костра и гитарную музыку вы послушаете рассказы об истории Сочи и городские легенды.

Профессиональный географ откроет вам интересные факты о местной природе.

Наш кулинар приготовит для вас вкусный ужин и завтрак.

Ночью вас будут ждать сны под звездным небом, а утром — незабываемые краски рассвета...
От 13000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже

Что вас ожидает

Другая сторона Сочи
В стороне от привычных достопримечательностей и туристической суеты лучше всего знакомиться с душой приморского города там, где раскрывается его истинное очарование: в таких местах, о которых не знают путешественники и даже местные жители. На одном из диких пляжей мы и организуем нашу «стоянку». Все организационные моменты берем на себя: палатки и их установка, спальные мешки и туристические коврики — об этом вам не нужно будет заботиться.

Природа и городские легенды
Наш географ расскажет о том, к каким породам относится галька на пляже, о самых высоких горных точках, о полезных травах и их применении, а также об обитателях наших лесов — и даже личных встречах с кабанами! Гид Елена откроет вам мистическую сторону Сочи, вы узнаете о переселенцах, об истории появления чая в городе и легендах о Мацесте, Скале стариков, Прометее и дольменах.

Атмосферный завтрак и ужин
Для вас мы приготовили два варианта меню, о своих предпочтениях сообщите нам, пожалуйста, при бронировании экскурсии.

  • «Мясной сет на гриле»: колбаски гриль, ребра BBQ, индейка в специях, чача.
  • «Вегетарианский Detox»: запеченные на костре овощи, морсы, на завтрак каша с фруктами, домашнее вино.

И все это время вас будет сопровождать приятная гитарная музыка — легкая фоновая или по вашему настроению.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов, мы работаем группой из 4 человек.
  • До места проведения участники добираются самостоятельно (при бронировании мы вам пришлем точные координаты, если будет необходимость — закажем такси).
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже
Ночь на диком пляже

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Привет, меня зовут Александр. Я родился и вырос в Сочи. Любой город или страна — это не только памятники архитектуры и музеи, но и тайные уголки, известные только некоторым местным жителям, и именно знакомство с ними создает основной колорит и оставляют самые яркие воспоминания от путешествия. Хотите попробовать город на вкус? Я и моя команда готовы вывести вас из матрицы стандартных экскурсионных предложений. Незабываемые впечатления гарантированы!
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Гастрономические экскурсии в Сочи

Сочный Сочи: гастрономический турСочный Сочи: гастрономический турСочный Сочи: гастрономический тур
5900 за экскурсию
6.5 часов
Пасеки и винодельни, хозяйства и фабрики — открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона
Вы посетите единственное форелеводческое хозяйство России, где узнаете о тонкостях разведения «царской рыбы»; попробуете эксклюзивные сорта краснополянского мёда и откроете особенности местного пчеловодства; отведаете краснодарский чай с блинами и продегустируете домашнее вино в гостях у винодела.
Чайные истории Солох-АулаЧайные истории Солох-АулаЧайные истории Солох-Аула
5700 за экскурсию
4 часа
Путешествие в долину Шахе на родину русского чая и к монастырю «Крестова пустынь»
Именно в маленьком посёлке Солох-Аул более 100 лет назад зародился русский чай. Как необычная культура приживалась на сочинских землях и благодаря кому мы пьём сегодня краснодарский байховый — вы узнаете историю местного чая, полюбуетесь видом на ущелье реки Шахе и заедете в монастырь «Крестова Пустынь». А если захотите, устроим чаепитие на горном склоне!
Легенды урочища ДжегошЛегенды урочища ДжегошЛегенды урочища Джегош
От 8000 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Чайные плантации, красивые водопады и адыгское гостеприимство
В долине красивой и коварной горной реки Шахе вы узнаете об исторических событиях, связанных с этим местом. На тропе языческого бога Ахына обратимся к мифологическому этапу жизни нашего региона. Возле урочища Джегош — каскада из 33 дивных водопадов — вы услышите древние легенды и предания. На чайной плантации продегустируете самый северный чай в России с вареньем из шишек. А местные жители адыги, к которым мы заедем в гости, угостят вас традиционным сыром, вином и медом и расскажут о том, как устроен их быт и что составляет основу адыгской культуры.
В гостях у Кавказа: 33 водопада и застолье в горахВ гостях у Кавказа: 33 водопада и застолье в горахВ гостях у Кавказа: 33 водопада и застолье в горах
800 за человека
10 часов
5 отзывов
Встретить шапсугов, полюбоваться на водный каскад и продегустировать мёд, вина и блюда местной кухни
В тени колхидских лесов вы погрузитесь в быт древнего народа и местные легенды, найдёте священное дерево и тропу черкесского бога. У каскада «33 водопада» насладитесь прохладой и умиротворяющей силой природы, попробуете вкуснейшие сыры, сбитень и домашние вина, а в конце экскурсии почувствуете, какой атмосферой славится каждое кавказское застолье.

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