Гастрономические экскурсии в Сочи

Что вас ожидает

Другая сторона Сочи

В стороне от привычных достопримечательностей и туристической суеты лучше всего знакомиться с душой приморского города там, где раскрывается его истинное очарование: в таких местах, о которых не знают путешественники и даже местные жители. На одном из диких пляжей мы и организуем нашу «стоянку». Все организационные моменты берем на себя: палатки и их установка, спальные мешки и туристические коврики — об этом вам не нужно будет заботиться.

Природа и городские легенды

Наш географ расскажет о том, к каким породам относится галька на пляже, о самых высоких горных точках, о полезных травах и их применении, а также об обитателях наших лесов — и даже личных встречах с кабанами! Гид Елена откроет вам мистическую сторону Сочи, вы узнаете о переселенцах, об истории появления чая в городе и легендах о Мацесте, Скале стариков, Прометее и дольменах.

Атмосферный завтрак и ужин

Для вас мы приготовили два варианта меню, о своих предпочтениях сообщите нам, пожалуйста, при бронировании экскурсии.

«Мясной сет на гриле»: колбаски гриль, ребра BBQ , индейка в специях, чача.

, индейка в специях, чача. «Вегетарианский Detox»: запеченные на костре овощи, морсы, на завтрак каша с фруктами, домашнее вино.

И все это время вас будет сопровождать приятная гитарная музыка — легкая фоновая или по вашему настроению.