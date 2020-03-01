Гастрономические экскурсии в Сочи

Другая сторона Сочи
В стороне от привычных достопримечательностей и туристической суеты лучше всего знакомиться с душой приморского города там, где раскрывается его истинное очарование: в таких местах, о которых не знают путешественники и даже местные жители. На одном из диких пляжей мы и организуем нашу «стоянку». Все организационные моменты берем на себя: палатки и их установка, спальные мешки и туристические коврики — об этом вам не нужно будет заботиться.
Природа и городские легенды
Наш географ расскажет о том, к каким породам относится галька на пляже, о самых высоких горных точках, о полезных травах и их применении, а также об обитателях наших лесов — и даже личных встречах с кабанами! Гид Елена откроет вам мистическую сторону Сочи, вы узнаете о переселенцах, об истории появления чая в городе и легендах о Мацесте, Скале стариков, Прометее и дольменах.
Атмосферный завтрак и ужин
Для вас мы приготовили два варианта меню, о своих предпочтениях сообщите нам, пожалуйста, при бронировании экскурсии.
И все это время вас будет сопровождать приятная гитарная музыка — легкая фоновая или по вашему настроению.