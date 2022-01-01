Общая информация по маршруту
- Ограничение по возрасту: от 5 до 60 лет.
- Уровень сложности маршрута: легкий (85% маршрута), умеренный (15% маршрута). Маршрут рекомендован для новичков и детей.
- Мобильная связь по маршруту: постоянно. Российские операторы работают в Абхазии только в роуминге.
- Инфраструктура. В городе Новый Афон есть продуктовые магазины, кафе, аптека. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь только наличные. В Абхазии есть банкоматы Сбербанка России, комиссия при снятии денег – от 2% от суммы снятия.
Погода зимой в Абхазии
Зимы в Абхазии очень мягкие и комфортные, горные хребты надежно защищают этот райский уголок от холодных ветров. Декабрь и первая половина января отличаются теплом и относительно постоянной погодой. На Новый Год на побережье иногда выпадает снег. В такие редкие моменты необыкновенно выглядят мандарины, пальмы и цветущие розы, укрытые снегом! К сожалению, снег очень быстро тает и образуется новогодняя слякоть. Иногда могут быть дожди. Поэтому для поездки зимой в Абхазию обязательно берите с собой непромокаемую обувь или резиновые сапоги.
Документы для поездки
- Гражданам Российской Федерации для поездки в Абхазию достаточно внутреннего паспорта.
- Для пересечения границы несовершеннолетним лицам до 14 лет в свидетельстве о рождении должен стоять штамп о гражданстве ребенка или должен быть вкладыш о гражданстве.
- Дети до 18 лет, выезжающие из РФ без сопровождения обоих родителей (усыновителей, опекунов или попечителей), должны также иметь нотариально оформленное согласие названных лиц на их выезд из РФ с указанием срока выезда и государства, которое они намерены посетить.
Возьмите с собой
- Шапка, перчатки
- Куртка
- Флиска
- Футболка
- Джинсы / ходовые брюки
- Нижнее белье
- Колготки, носки
- Непромокаемая зимняя обувь
- Шлепки для термальных источников, комнатные тапочки для гостиницы
- Купальник, полотенце
- Непромокаемая одежда или дождевик
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
- Фотоаппарат/видеокамера
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста.
- Подпопник
- Термос
- Фонарик. Зимой темнеет рано. Если мы захотим провести вечер на море, то пригодится фонарик.
- Сушилки для обуви
- Гигиеническая помада
- Индивидуальная аптечка
Важно знать:
- Тур на озеро Рица проводится только при благоприятных погодных условиях!
- На Новый год в гостинице накрываем праздничный стол: легкие закуски, бутерброды, фрукты. Веселимся и играем в игры! При благоприятной погоде, возле моря сделаем большой костер. Или (по желанию туристов) идем встречать Новый Год в кафе.