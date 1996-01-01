Ущелье реки Псырцха с кельей апостола Симона Кананита
Для ценителей истории 📖, архитектуры, природы и для всех, всех любителей вкусностей я предлагаю эту яркую программу-погружение в мир легенд, сказаний, бездонных озер, красивейших водопадов и истинно Кавказского гостеприимства. В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:• историю государства Абхазского;
легенды, были и сказания гордого народа;
раскроете секреты Абхазской кухни;
и.... самое интересное на раскрывается в путешествии. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Что входит
Трансфер по программе экскурсии
Работа экскурсовода.
Что не входит
Входные билеты на объекты показа
Начало и место завершения
🚩 п. Адлер
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.