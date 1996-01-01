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Обзорная экскурсия по Абхазии

5
20 отзывов
Анна С.
Анна С. – Гид из Сочи
Абхазия завораживает туристов природой и древней архитектурой.

Сюда приезжают, чтобы посмотреть на Голубое озеро, горы ⛰️, водопад «Девичьи слезы».

Гид покажет вам все главные места в регионе на побережье Чёрного моря 🌊.

Вас ждет знакомство с Новым Афоном, его монастырями и крепостями, водопадами, озерами.

Вы увидите дачу Сталина, музей 🖼 истории 📖 Абхазии, узнаете секреты местной кухни 🥧.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 16 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Абхазии
Обзорная экскурсия по Абхазии

Что вы увидите

  • Гагра парк
  • Колонада (Гагра)
  • Озеро Рица
  • Голубое озеро
  • Водопад Девичьи слезы
  • Водопад Мужские слезы
  • Музей Скрыля + винная дегустация
  • Сырная дегустация
  • Новоафонская пещера
  • Новоафонский монастырь и парк
  • Музей истории Абхазии
  • Крепость Анакопия
  • Дача Сталина
  • Ущелье реки Псырцха с кельей апостола Симона Кананита
Для ценителей истории 📖, архитектуры, природы и для всех, всех любителей вкусностей я предлагаю эту яркую программу-погружение в мир легенд, сказаний, бездонных озер, красивейших водопадов и истинно Кавказского гостеприимства. В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:• историю государства Абхазского;
  • легенды, были и сказания гордого народа;
  • раскроете секреты Абхазской кухни;
  • и.... самое интересное на раскрывается в путешествии. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Что входит
  • Трансфер по программе экскурсии
  • Работа экскурсовода.
Что не входит
  • Входные билеты на объекты показа
Начало и место завершения
🚩 п. Адлер
Обзорная экскурсия по Абхазии
Обзорная экскурсия по Абхазии
Обзорная экскурсия по Абхазии
Обзорная экскурсия по Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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20 отзывов оставили туристы

Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

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