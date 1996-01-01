Для ценителей истории 📖, архитектуры, природы и для всех, всех любителей вкусностей я предлагаю эту яркую программу-погружение в мир легенд, сказаний, бездонных озер, красивейших водопадов и истинно Кавказского гостеприимства. В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:• историю государства Абхазского;

легенды, были и сказания гордого народа;

раскроете секреты Абхазской кухни;

и.... самое интересное на раскрывается в путешествии. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!