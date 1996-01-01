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Обзорная экскурсия по Сочи

4.6
21 отзыв
Анна С.
Анна С. – Гид из Сочи
Черноморский курорт Сочи прекрасен в любое время года.

Уникальный климат и природа завораживают туристов вместе с памятниками и архитектурой.

Гид покажет вам маяк и знаменитое кафе с хинкали, проведет по набережной, расскажет, где растут вкусные финики.

Вы почувствуете атмосферу праздника, которая всегда царит в Сочи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Сочи
Обзорная экскурсия по Сочи

Что вы увидите

  • Ж/д вокзал
  • Морвокзал
  • Приморская набережная
  • Зимний театр
  • Сочинский маяк
  • Концертный зал «Фестивальный»
  • Городские скверы и парки
  • Олимпийский парк
Современные небоскребы и субтропическая флораУрбанистический лес 🌳, где даже в самом центре города вас встретят заросли субтропической флоры. Эклектика русского модерна отразившаяся в ансамблях дач и усадьб конца XIX начала XX века. Высокомерие и амбициозность современных небоскребов и жилых комплексов. Монументальность и авторитарность «сталинских» санаториев и виадуков.
Невероятный вкус хинкали в легендарном кафе «Белые ночи», в который ходят местные жители отведать кавказской кухни 🥧 вот уже более 30 лет. А еще тонкий вкус черноморских мидий с бокалом солнечного белого вина и видом на Черное море 🌊 из уютного кресла в маленьком кафе в мор порту. Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культурЭто тонкая линия света французской лампы XIX века посылаемая с маяка на набережной далеким кораблям. Дымящаяся ароматная чашка в маленькой кофейне, где по воскресеньям проводят литературные вечера, и местные поэты читают свои произведения.
Цветущие растения в любое время года. Смешение нравов и привычек, туристы в купальниках загорающие под ноябрьским солнцем и одновременно прогуливающиеся местные дамы в мехах.
Атриумы внутренних двориков и зодиакальный круг на часовой башне ж/д вокзала. Терпко сладкие финики растущие у Художественного музея. Воспоминания о ссылке декабристов и русско-турецкой войне в городских монументах. Извечная тропическая свежесть Дендрария, и невероятный вид на цепи гор ⛰️ и гладь моря со смотровой башни парка, где одновременно можно увидеть и легендарную гору Фишт и её «младшего брата» одноименный стадион 🏟️ в олимпийском парке.
Скульптуры Зимнего театра и мелодии оркестра доносящиеся из его стен с северной стороны Верещагинской балки и энергичные звуки современности из самого популярного рок-бара с южной.
Пойдемте, прогуляемся.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Сочи г, ул. Горького, 53
Место завершения
🏁 Сочи, ул.Театральная
Обзорная экскурсия по Сочи
Обзорная экскурсия по Сочи
Обзорная экскурсия по Сочи
Обзорная экскурсия по Сочи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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21 отзыв оставили туристы

Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

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