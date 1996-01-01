Современные небоскребы и субтропическая флораУрбанистический лес 🌳, где даже в самом центре города вас встретят заросли субтропической флоры. Эклектика русского модерна отразившаяся в ансамблях дач и усадьб конца XIX начала XX века. Высокомерие и амбициозность современных небоскребов и жилых комплексов. Монументальность и авторитарность «сталинских» санаториев и виадуков.

Невероятный вкус хинкали в легендарном кафе «Белые ночи», в который ходят местные жители отведать кавказской кухни 🥧 вот уже более 30 лет. А еще тонкий вкус черноморских мидий с бокалом солнечного белого вина и видом на Черное море 🌊 из уютного кресла в маленьком кафе в мор порту. Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культурЭто тонкая линия света французской лампы XIX века посылаемая с маяка на набережной далеким кораблям. Дымящаяся ароматная чашка в маленькой кофейне, где по воскресеньям проводят литературные вечера, и местные поэты читают свои произведения.

Цветущие растения в любое время года. Смешение нравов и привычек, туристы в купальниках загорающие под ноябрьским солнцем и одновременно прогуливающиеся местные дамы в мехах.

Атриумы внутренних двориков и зодиакальный круг на часовой башне ж/д вокзала. Терпко сладкие финики растущие у Художественного музея. Воспоминания о ссылке декабристов и русско-турецкой войне в городских монументах. Извечная тропическая свежесть Дендрария, и невероятный вид на цепи гор ⛰️ и гладь моря со смотровой башни парка, где одновременно можно увидеть и легендарную гору Фишт и её «младшего брата» одноименный стадион 🏟️ в олимпийском парке.

Скульптуры Зимнего театра и мелодии оркестра доносящиеся из его стен с северной стороны Верещагинской балки и энергичные звуки современности из самого популярного рок-бара с южной.

Пойдемте, прогуляемся.