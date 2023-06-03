Обзорная экскурсия по Сочи на автобусе

Посетить визитные карточки города-курорта, прикоснуться к его истории и прокатиться на теплоходе

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Приглашаем на классическую обзорную экскурсию по Сочи. Она пройдёт на комфортабельном автобусе в группе до 31 человека.

Вы подниметесь на гору Ахун, посетите советскую дачу Сталина, прокатитесь по центру города и зайдёте в старинное здание Морского вокзала. На закате отправитесь на часовую морскую прогулку на двухпалубном теплоходе Дагомыс.
Обзорная экскурсия по Сочи на автобусе
Обзорная экскурсия по Сочи на автобусе
Обзорная экскурсия по Сочи на автобусе
Обзорная экскурсия по Сочи на автобусе
Обзорная экскурсия по Сочи на автобусе
Обзорная экскурсия по Сочи на автобусе
Обзорная экскурсия по Сочи на автобусе
Ближайшие даты:
3
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июн
5
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6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Гора Ахун. Вы подниметесь на самую высокую точку города и полюбуетесь окружающими пейзажами. Если пожелаете, прокатитесь на колесе обозрения.
  • Дача Сталина. Мы посетим любимую дачу советского генсека и осмотрим аутентичные предметы интерьера.
  • Морской вокзал. Вы увидите место, откуда провожали папу в фильме Бриллиантовая рука.
  • Прогулка на теплоходе. Вы полюбуетесь пейзажами Черного моря с теплохода Дагомыс и сделаете яркие фото на закате.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 31 человека.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: дача Сталина — 300 руб, часовая прогулка на теплоходе — 700 руб. взрослые, 350 руб. дети.

ежедневно в 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ближайшей остановки к вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 31 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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