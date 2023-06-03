Посетить визитные карточки города-курорта, прикоснуться к его истории и прокатиться на теплоходе
Приглашаем на классическую обзорную экскурсию по Сочи. Она пройдёт на комфортабельном автобусе в группе до 31 человека.
Вы подниметесь на гору Ахун, посетите советскую дачу Сталина, прокатитесь по центру города и зайдёте в старинное здание Морского вокзала. На закате отправитесь на часовую морскую прогулку на двухпалубном теплоходе Дагомыс.
Вы подниметесь на гору Ахун, посетите советскую дачу Сталина, прокатитесь по центру города и зайдёте в старинное здание Морского вокзала. На закате отправитесь на часовую морскую прогулку на двухпалубном теплоходе Дагомыс.
Ближайшие даты:
3
июн
июн
4
июн
июн
5
июн
июн
6
июн
июн
7
июн
июн
8
июн
июн
9
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Гора Ахун. Вы подниметесь на самую высокую точку города и полюбуетесь окружающими пейзажами. Если пожелаете, прокатитесь на колесе обозрения.
- Дача Сталина. Мы посетим любимую дачу советского генсека и осмотрим аутентичные предметы интерьера.
- Морской вокзал. Вы увидите место, откуда провожали папу в фильме Бриллиантовая рука.
- Прогулка на теплоходе. Вы полюбуетесь пейзажами Черного моря с теплохода Дагомыс и сделаете яркие фото на закате.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 31 человека.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: дача Сталина — 300 руб, часовая прогулка на теплоходе — 700 руб. взрослые, 350 руб. дети.
ежедневно в 13:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ближайшей остановки к вашему отелю
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 13:30Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 31 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — Организатор в Сочи
Здравствуйте! Меня зовут Дарья, я представляю туристическое агентство в Сочи. Мы организуем групповые и индивидуальные экскурсии, активные туры и морские прогулки. Относимся с заботой к каждому туристу. Сделаем всё, чтобы ваш отдых прошел на высоте и запомнился интересными историями.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Групповые
На автобусе
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Обзорные
Дача Сталина
Музеи
Гора Ахун
Популярные места
Морской вокзал
Похожие туры из Сочи
Групповая
5 часов
Групповая обзорная экскурсия по Сочи
Открыть для себя город-курорт за 5 часов
в морском порту Сочи или Жд Сочи
Завтра
4 июня
5 июня
6 июня
1 050₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Обзорная автобусная экскурсия по Сочи
Познакомиться с достопримечательностями города-курорта и подняться на гору Ахун
у ближайшей к вашему месту проживания остановки об...
Завтра
4 июня
5 июня
6 июня
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Узнать Сочи за 2 часа
Главные места, панорамы и история развития города на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Ваш адрес в Сочи или Адлере
Завтра
6 июня
7 июня
8 июня
от 4 000₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании