Предлагаем отправиться на морскую прогулку вдоль берега Сочи до самых Кавказских гор — арендуйте яхту по доступной цене. Вы будете в своей компании, без шумных толп туристов, и сможете сполна насладиться отдыхом в открытом море.

Прогулка на водеНа один час мы выберетесь из города и окажетесь в открытом море. С борта яхты вам откроется шикарная панорама города. Опытный капитан довезет вас до Кавказских гор, а если удачу будет на вашей стороне, то вы сможете увидеть не только Сочи с воды, но и черноморских обитателей — дельфинов.

Важная информация• С собой можно брать алкоголь (кроме красного вина) и еду.

В стоимость не включены снасти для рыбалки, посуда, пледы.