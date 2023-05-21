Обзорная экскурсия вдоль берега Сочи на яхте премиум-класса

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Приглашаем на незабываемую прогулку, во время которой вы будете бороздить Черное море на яхте, увидите Сочи с воды и сделаете запоминающиеся фото.

Забудь о других туристах — вы сможете путешествовать собственной компанией и получить незабываемые впечатления.
Обзорная экскурсия вдоль берега Сочи на яхте премиум-класса
Обзорная экскурсия вдоль берега Сочи на яхте премиум-класса
Обзорная экскурсия вдоль берега Сочи на яхте премиум-класса
Обзорная экскурсия вдоль берега Сочи на яхте премиум-класса
Обзорная экскурсия вдоль берега Сочи на яхте премиум-класса
Обзорная экскурсия вдоль берега Сочи на яхте премиум-класса
Ближайшие даты:
21
мая
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мая
23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Предлагаем отправиться на морскую прогулку вдоль берега Сочи до самых Кавказских гор — арендуйте яхту по доступной цене. Вы будете в своей компании, без шумных толп туристов, и сможете сполна насладиться отдыхом в открытом море.
Прогулка на водеНа один час мы выберетесь из города и окажетесь в открытом море. С борта яхты вам откроется шикарная панорама города. Опытный капитан довезет вас до Кавказских гор, а если удачу будет на вашей стороне, то вы сможете увидеть не только Сочи с воды, но и черноморских обитателей — дельфинов.
Важная информация• С собой можно брать алкоголь (кроме красного вина) и еду.
В стоимость не включены снасти для рыбалки, посуда, пледы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Снасти для рыбалки
  • Посуда
  • Пледы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Порт Сочи
Завершение: ул. Несербская, 3, порт Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Можно выбрать яхты от 9000 руб. /час и выше: моторные
  • Парусники
  • Двухпалубные и однопалубные. Можно разделить эту сумму на 11 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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