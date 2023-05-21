Приглашаем на незабываемую прогулку, во время которой вы будете бороздить Черное море на яхте, увидите Сочи с воды и сделаете запоминающиеся фото.
Забудь о других туристах — вы сможете путешествовать собственной компанией и получить незабываемые впечатления.
Забудь о других туристах — вы сможете путешествовать собственной компанией и получить незабываемые впечатления.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаем отправиться на морскую прогулку вдоль берега Сочи до самых Кавказских гор — арендуйте яхту по доступной цене. Вы будете в своей компании, без шумных толп туристов, и сможете сполна насладиться отдыхом в открытом море.
Прогулка на водеНа один час мы выберетесь из города и окажетесь в открытом море. С борта яхты вам откроется шикарная панорама города. Опытный капитан довезет вас до Кавказских гор, а если удачу будет на вашей стороне, то вы сможете увидеть не только Сочи с воды, но и черноморских обитателей — дельфинов.
Важная информация• С собой можно брать алкоголь (кроме красного вина) и еду.
В стоимость не включены снасти для рыбалки, посуда, пледы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Снасти для рыбалки
- Посуда
- Пледы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Порт СочиЗавершение: ул. Несербская, 3, порт Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Можно выбрать яхты от 9000 руб. /час и выше: моторные
- Парусники
- Двухпалубные и однопалубные. Можно разделить эту сумму на 11 человек
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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