Путешествие начинается с поездки по городу и рассказа об истории Сочи, его особенностях и выдающихся личностях, чья жизнь была неразрывно связана с жизнью города.

Первой остановкой на нашем пути будет посещение самой высокой точки приморской части города – горы Большой Ахун, где, поднявшись на башню архитектора Воробьева высотой 35 м., можно увидеть город с высоты птичьего полета, посмотреть белоснежные горные вершины главного Кавказского хребта и бескрайнюю даль Черного моря. Контраст красоты пейзажа каждого из нас делает романтиком.

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