Обзорная по Сочи с посещением дельфинария «Ривьера»

Обзорная экскурсия-променад с посещением лучшей смотровой г

Обзорная экскурсия-променад с посещением лучшей смотровой г.

Сочи, где открывается великолепный панорамный вид на весь город и побережье.

Вы посетите гору Большой Ахун.

На вершине горы есть смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на Кавказский хребет и окрестности Сочи.

Увидите Парк Ревьера, и прогуляетесь по Курортному проспекту.
Обзорная по Сочи с посещением дельфинария «Ривьера»
Обзорная по Сочи с посещением дельфинария «Ривьера»
Обзорная по Сочи с посещением дельфинария «Ривьера»
Обзорная по Сочи с посещением дельфинария «Ривьера»

Что вы увидите 🤩

  • улица Навагинская
  • Морской вокзал
  • Парк Ривьера
  • Трансфер из центрального Сочи
Что вас ждет?
Вы совершите променад по улице Навагинская, а наш экскурсовод расскажет вам интересную историю об этом месте.
Также вы побываете в самом узнаваемом месте в Сочи — это Морской вокзал.
Основная часть программы - парк Ривьера.
Что вас ждет?
Дельфинарий - шоу программа с участием морских обитателей, таких как: дельфины-афалины, морской лев и морские котики.
Океанариум. Коллекция включает в себя как жителей самого ближайшего к океанариуму Черного моря, так и гостей из далеких морей и океанов.
А также пингвинарий или зоопарк на ваш выбор.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все входные билеты
  • Сопровождение экскурсовода
  • Дегустации
  • Трансфер из Адлера
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения
Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: по средам в 13:30, по субботам в 13:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по средам в 13:30, по субботам в 13:30

Алина З.
Алина З.
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