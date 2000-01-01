Что вас ждет?
Вы совершите променад по улице Навагинская, а наш экскурсовод расскажет вам интересную историю об этом месте.
Также вы побываете в самом узнаваемом месте в Сочи — это Морской вокзал.
Основная часть программы - парк Ривьера.
Что вас ждет?
Дельфинарий - шоу программа с участием морских обитателей, таких как: дельфины-афалины, морской лев и морские котики.
Океанариум. Коллекция включает в себя как жителей самого ближайшего к океанариуму Черного моря, так и гостей из далеких морей и океанов.
А также пингвинарий или зоопарк на ваш выбор.